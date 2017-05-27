【大成報記者心愚/臺中報導】慶祝台中火車站建站滿百年、也為2018台中花博暖身，市政府與台鐵攜手合作舉辦「2017台中光影藝術節」，27日晚在舊台中車站熱鬧登場，演出全台首次的3D光雕秀《浮光•花弄影》，展現台中精采的歷史風華，副市長張光瑤特別出席與民眾感受台中的百年時光之旅。百年一次的震撼3D光雕秀《浮光·花弄影》，以3個段落述說臺中百年記憶，從1905、1917年第一、二代車站落成的記憶開始，透過古典詩詞文字，以流動線條為視覺效果；再以火車站為起點，沿著臺灣大道出發，輕快地帶領觀眾踏上新舊交替的時光旅程，看見臺中美麗夜景；最後則以2018臺中花博花卉光影、包覆並療癒觀者的心靈，提醒人們記得停下來省視美好的回憶。晚上的開幕式現場民眾參與十分踴躍，包含臺鐵局主秘朱來順、市議員邱素貞及何敏誠也都共襄盛舉。張光瑤表示，今年適逢車站一百年，車站是大家共同的記憶、也是送別的地方，市長林佳龍計劃把臺中舊火車站打造成現代化建築、並復興中區；今年在火車站做光雕藝術、也為2018臺中世界花卉博覽會暖身，未來希望跟臺鐵保持合作，讓臺中變得更美好。今年也特別安排全新系列活動，「光影劇場」以月臺做為環境舞臺，舞者與光影互動融為一體，將車站記憶化成肢體語言，呈現於演出中；不時經過的火車聲響，更是環繞整個月臺，觸動依依不捨的離別情感；另有月臺情境燈光，透過燈光與音樂的結合，帶領民眾踏入一趟奇幻迷人的百年之旅。而百年車站回憶互動裝置，蒐集民眾對百年車站的祝福與回憶、化成文字河流，邀請民眾進行肢體互動，與他人交換回憶；另有全臺首創的行動光影車，由雞蛋冰哥和棉花糖哥和民眾進行有趣的動畫互動遊戲，第一天出場就受到民眾喜愛，大家都爭相與雞蛋冰哥PK，現場的雞蛋冰獎勵迅速發完，想要挑戰的民眾，28日千萬不要錯過了。另外，今年也首次舉辦城市遊戲「記憶干涉」，將實境解謎遊戲搬到舊城區，即日起至5月28日上午9點至下午5點免費遊玩，遊戲範圍涵蓋臺中舊城區10處特色景點與店家，民眾可到官網觀看影片，了解遊戲方法及故事情節，從各關卡道具及線索找出密碼，破解關卡後可觀看劇情影片，尋找下一個線索，最後一關在光影藝術節活動現場，快來破解臺中美術館藝術品失竊懸案，還可以來趟舊城輕旅行。因活動時間為端午連假，火車站周邊交通較為壅塞，文化局也呼籲民眾多搭乘大眾交通工具前往活動現場。詳見官網 http://www.taichunglightfestival.com/或粉絲專頁https://www.facebook.com/Taichung.Light.Festival/。