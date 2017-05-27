推廣食安健康促進 嘉藥食品系辦「樂活端午有艾」大成報 (2017-05-27 21:58)
有「粽」你來闖關拿獎品！嘉藥食品系特別規劃了闖關遊戲，如艾草平安皂製作、食安速測試劑體驗、預防食物中毒與安全使用塑膠容器等4道考驗食安知識的關卡，全程參與者，現場抽出不鏽鋼餐具組及文具組多項獎品，大家玩得不亦樂乎，活動趣味十足，也寓教於樂。
食品系老師王美苓表示，本活動與臺南市政府衛生局合作，並結合東光關懷弱勢福利促進協會與東光里里長服務處，現場除發送200顆端午應景健康粽外，也贈送民眾食安檢測試劑、防水驅蚊腕帶等好禮，希望藉此宣導食品安全與健康飲食，同時也關懷里內弱勢民眾和社區居民，在「粽」夏時刻，共同歡慶端午節。
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