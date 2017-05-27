企業女子壘球聯賽開打 總統親臨開球公視 (2017-05-27 00:00)
第二屆「企業女子壘球聯賽」今天正式開打。總統蔡英文繼去年6月份，為中職賽事開球後，再次踏上球場開球。而因為女子壘球將在2020年重返奧運，因此球員們也把奧運當成長期目標。
身穿1號、紅色球衣的總統蔡英文，為第二屆企業女子壘球聯賽的開幕戰開球。
繼去年就任後，到桃園為中職開球，將近一年，蔡英文再次踏上球場，就是要為球員們加油打氣。而女壘聯賽今年參賽隊伍，從4隊增加到5隊，最新加盟的新世紀黃蜂，很有企圖心，希望參賽第一年就能拿冠軍。
==新世紀黃蜂隊員 曾琪==
我們隊伍 今年剛成立
然後接下來的目標
我們是以冠軍為主
==新世紀黃蜂隊員 李于庭==
就是以企聯為主 然後
一直慢慢提升自己的技能
然後 我覺得我應該有信心
可以挺進奧運
想進軍「奧運」，是因為女壘將在2020年重回東京奧運，以台灣目前排名全球第五的成績來看，機會很大，但想拿到入場券，亞錦賽是第一個關鍵。
==凱撒勇士隊隊員 陳家宜==
今年最重要的比賽
在11月的亞洲盃啊
就是我們要一步一步爬
才可以進奧運 這樣
==壘球協會理事長 陳任邦==
現在目前我們就是
訓練這些職業隊 就是在以戰養戰
讓我們的實力
更加能跟國際上來接軌
要先取得亞錦賽前三強，才有機會在世錦賽爭取奧運資格，未來想要過關斬將，球員們將以企聯賽事為基底，打好每一場比賽、做好每一次訓練。
記者 曹晏郡 沈志明 陳信隆 台北報導
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