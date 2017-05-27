

2017年，網球紅土大滿貫，法國網球公開賽，28號即將開打；單打抽籤結果出爐，台灣一哥、盧彥勳，籤運不錯，第一輪，將遇到「會外賽」的晉級選手；不過謝淑薇，第一輪，就會強碰、世界排名第八的，英國好手、孔塔。





衛冕冠軍帶著獎盃走進會場，四大滿貫賽之一的法國網球公開賽，28號開打前先進行單打抽籤；台灣一哥盧彥勳，位在籤表第四區，首輪將碰上會外賽晉級的對手，如果闖進第二輪，可能就要對決世界排名第十的比利時好手高芬(David Goffin)。



女單部分，目前世界排名第109的謝淑薇，第一場比賽就有硬仗，因為對手是世界排名第八的英國一姊孔塔(Johanna Konta)。



去年拿到生涯第一座法網冠軍，塞爾維亞好手約克維奇(Novak Djokovic)，雖然今年的衛冕之路，將會遭遇許多挑戰，但他還是充滿期待。



==塞爾維亞男網選手 約克維奇==

顯然地 我很興奮能回到這裡

這裡對我來說有特殊情感

不僅只是因為去年拿到冠軍

法網是很特別的大滿貫賽

我在紅土的環境打球長大

能回到紅土大滿貫出賽

對我來說具有特別的意義



同樣也具有特殊意義，還有捷克女網好手柯薇托娃(Petra Kvitova)；去年12月在家裡遭到歹徒持刀攻擊、傷到左手，柯娃選擇從法網重新出發。



==捷克女網選手 柯薇托娃==

我從來不去假設未來發展

就算是現在也一樣

畢竟事情已經發生

但來參加法網是最後一刻的決定

我想我必須選個地方出發吧

這是大滿貫賽 很適合我重返賽場



一年一度的紅土大滿貫賽，今年總獎金增加到3600萬歐元，單打冠軍可以獨得210萬歐元，大約是新台幣7100萬元。



記者 鄭惟仁 報導



