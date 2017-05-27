中華男籃27日於新竹市立體育館和世大運男籃代表隊進行表演對抗賽，回到發跡地的「新竹球王」成力煥也找回過去熱愛籃球的初衷，好好享受比賽機會。

畢業於國立交通大學、並取得國立清華大學碩士學位的成力煥，從SBL練習生拚進國家隊培訓名單，面對首度穿上中華隊球衣的機會，成力煥卻因此而顯得患得患失：「太求好心切，給自己設定太多目標，自己壓力越來越大反而打不好。」

中華隊此役以76：60擊敗世大運代表隊，比賽中表現不錯的成力煥表示自己賽前便轉換想法，拋開壓力：「最近就是想起自己為什麼要打球？就是因為喜歡！保持這種熱愛籃球的感覺、上場就是好好打就對了！」

中華隊東亞資格賽12人名單將在29日公布，曾相當在意自己能否入選的成力煥也表示：「每個人心中都有自己理想的名單，之前也是因為這樣想達到所有人的要求而打不好，但現在心態已經轉變了。」

「日前看到一個影片，楊哲宜教練受訪說入選中華隊是一種榮耀也是一種運氣。」成力煥表示：「現在自己並不會很在意能否入選，而且經過集訓後大家感情都很好，不管誰入選我們都會希望中華隊能打出好成績。」

至於能夠回到新竹比賽，成力煥表示感覺相當不錯：「看到一些老同學在場邊的感覺還滿開心的！」