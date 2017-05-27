職棒統一7-ELEVEn獅隊27日在高雄澄清湖主場舉辦「Girls Stand Up女孩站出來」主題活動，賽前統一超人氣球星陳傑憲（圖），結合統一麵小時光麵館擔任一日店長，親自下廚料理統一麵創意料理。中央社記者張新偉攝 106年5月27日