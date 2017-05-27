中華職棒27日在高雄澄清湖棒球場進行統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將隊的賽事，富邦林琨笙敲出右外野平飛安打，帶有1分打點，悍將二壘跑者李宗賢（左）搶攻本壘時，統一右外野手長傳本壘遭到捕手高志綱（右）阻殺。中央社記者張新偉攝 106年5月27日