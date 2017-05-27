富邦悍將勝統一獅（2）中央社 (2017-05-27 21:51)
中華職棒27日在高雄澄清湖棒球場進行統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將隊的賽事，終場富邦以5比2擊敗統一獅，賽後富邦選手（後）在場中慶祝。中央社記者張新偉攝 106年5月27日
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