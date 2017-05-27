黃小琥首度攻蛋開唱（1）中央社 (2017-05-27 21:51)
53歲歌手黃小琥（前）27日晚間首度在台北小巨蛋開唱，從控台區出場，穿越觀眾席走上舞台，坦言27年來一路不被看好，走得非常辛苦，爆粗口說「X，今天老娘就在小巨蛋怎麼樣」。（寬宏藝術提供）中央社記者王靖怡傳真 106年5月27日
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