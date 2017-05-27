統一林志祥陽春砲中央社 (2017-05-27 21:50)
中華職棒27日在高雄澄清湖棒球場進行統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將隊的賽事，8局下統一林志祥（右）敲出右外野陽春全壘打。中央社記者張新偉攝 106年5月27日
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