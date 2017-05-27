中華職棒27日在高雄澄清湖棒球場進行統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將隊的賽事，富邦高國麟（右）3打數敲出2支安打，包含1發全壘打，打下2分打點，賽後獲選為單場MVP。中央社記者張新偉攝 106年5月27日