中華職棒27日在高雄澄清湖棒球場進行統一7-ELEVEn獅隊與富邦悍將隊的賽事，富邦洋投力猛（Scott Richmond）（圖）主投7局失1分，送出7次三振，奪下勝投。中央社記者張新偉攝 106年5月27日