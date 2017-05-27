台灣盃滑水賽 飯店模擬賽場造勢（2）中央社 (2017-05-27 21:50)
2017台灣盃國際滑水賽–WWA亞洲巡迴積分賽，將於8月5、6日在社子島迎星碼頭擴大舉辦，台北1家知名飯店業者特別將飯店內泳池打造成模擬賽場，27日邀請8歲的日籍混血衝浪女神童Sky（前中）參與滑水表演，為賽事宣傳造勢。（飯店業者提供）中央社記者李晉緯傳真 106年5月27日
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