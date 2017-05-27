自強號撞路人 列車延誤83分中央社 (2017-05-27 21:33)
（中央社記者汪淑芬台北27日電）台鐵138次自強號今晚7時41分在埔心-中壢間西線撞死闖鐵軌路人，列車立即停駛，埔心-中壢一度僅單線通行，直到晚間9時4分重新開車，列車上800名旅客延誤83分鐘。
端午節假期，大部分列車客滿，台鐵原本不打算安排列車接駁，後來一度找不到遭撞的路人屍體，台鐵擔心延誤旅客過久，仍努力安排車輛接駁，就在旅客等候接駁時，警方尋獲遭撞路人屍體。
台鐵取消接駁，138列次自強號重新開車，埔心-中壢恢復雙線行車，其他受影響列車仍在統計中。1060527
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