（中央社記者李晉緯台北27日電）2017台灣盃國際滑水賽-WWA亞洲巡迴積分賽將於8月5、6日在社子島迎星碼頭舉辦，將有美國、俄羅斯與德國等10國滑水高手飛抵台北飆浪競技。



台北市滑水協會執行長李瑋珊 (Sammy) 表示，近年快艇滑水漸漸普及，希望藉推動水岸賽事及培訓向下扎根，培養國民親水運動正向基因與國際觀。



此外，台北W飯店將10樓的碧波泳池打造成模擬滑水賽場，邀8歲的日籍混血衝浪女神童Sky、日本滑水連霸王安本壽紀及台灣滑水冠軍徐廷瑋進行動作挑戰。



W飯店總經理唐皓維表示，很榮幸和賽事一起發揚台灣運動精神和河岸觀光亮點。1060527