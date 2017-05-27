（中央社上海27日綜合外電報導）谷歌電腦演繹人工智慧（AI）系統AlphaGo的開發商今天表示，AlphaGo本週完勝世界排名第一的中國圍棋好手柯潔後將急流勇退，不再與人類對弈。



AlphaGo今天擊敗柯潔，完成3戰全勝橫掃。世人密切關注此一系列賽事，以觀察人工智慧已進展到何種境界。



AlphaGo擁有不計其數的步數，很重視類似人類的「直覺」及策略。



不過，法新社與美國科技新聞網The Verge報導，AlphaGo開發商、總部位於倫敦的人工智慧公司DeepMind Technologies指出，本週在中國烏鎮的棋賽是AlphaGo的最後戰役。



DeepMind創辦人哈薩比斯（Demis Hassabis）在部落格發文說，AlphaGo的開發者將轉向「接下來的鉅大挑戰」，處理某些最複雜的難題，包括「發現疾病新療法、銳減能源消耗或發明革命性新材料」。



哈薩比斯表示：「假使人工智慧證明也能在這些領域發掘重要的新知識及策略，得到的突破可望非常卓越。我們等不及看看接下來會如何。」1060527