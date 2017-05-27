高國麟2分砲 悍將擊敗獅隊中央社 (2017-05-27 21:23)
（中央社記者謝靜雯台北27日電）中華職棒富邦悍將隊與統一獅隊對戰，悍將隊主砲高國輝養傷，換弟弟高國麟表現，今天6局敲出2分砲，帶領球隊以5比2拿勝。
悍將隊上半季戰績不佳，主砲高國輝傷勢對打線造成不小影響，高國輝上半季確定不會再出賽，專心養傷。
弟弟高國麟今天賽後受訪時表示，高國輝之前就受傷，「但他都在硬撐，有些球迷會酸他，但他還是很認真做好自己，加上他又是隊長，責任心很重，如果真的說不行了，那就是真的已經很嚴重了」。
今天比賽，高國麟2局敲出二壘安打，也是悍將隊此役第1支安打，6局在林益全擊出安打後，再補上全壘打，單場2支安打、貢獻2分打點，是球隊拿下勝利的功臣之一。
獅隊比賽前半段沒能有得分攻勢，7局鄭鎧文敲出陽春砲，8局林志祥也開轟，獅隊今天比賽拿下的2分，都是靠全壘打送回。
悍將隊拿下今天的勝利，但另一場比賽，Lamigo桃猿隊擊敗中信兄弟隊，悍將隊賽後上半季淘汰指數剩2。1060527
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