（中央社記者王靖怡、陳渝涵台北27日電）韓國女團Crayon Pop今天出席第1屆「直播金羽獎」，與經紀公司約滿將面臨解散，Crayon Pop登台合體演出，笑喊活動結束要找空檔逛夜市。



直播App「17直播」晚間在台北舉行第1屆直播金羽獎頒獎典禮；藝人A-Lin、Lulu、Matzka、王若琳、王陽明、蔡詩蕓、江美琪、蔡淑臻、賴琳恩、劉以豪等人下午出席星光大道，受邀演出的EXID與Crayon Pop也走紅毯助陣。



Crayon Pop以歌曲「Bar Bar Bar」走紅，戴安全帽大跳「汽缸舞」，被封「搞怪女團」。這次訪台除成員昭燏產後缺席，其餘4人合體現身，直呼很榮幸受邀參加頒獎，3年前來台的記憶猶新，不少粉絲到場打氣。



Crayon Pop預告將表演兩首歌，包括台灣粉絲最愛的「Bar Bar Bar」；被問到未來去向時，Crayon Pop說，「目前先各自演戲、演音樂劇，將來有機會會再一起做專輯」。



韓國女團EXID隨後到場，引起粉絲尖叫，成員Hani笑說，「趁這機會來看粉絲，非常開心」，短時間內兩度訪台，最想念台灣零食，「像是古早味海綿蛋糕，這次還要嚐嚐看雞排」；成員慧潾預告將唱新曲「Night Rather Than Day」。



離開前Hani甜笑用中文喊「我愛你，謝謝大家」，直呼很努力學習中文；成員LE不忘宣傳今年7月底將舉辦台灣粉絲見面會，向粉絲喊話請多捧場、繼續支持EXID。1060527