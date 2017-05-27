日期:5月27日消息，2017年蘇迪曼杯在澳大利亞黃金海岸結束第二場半決賽，中國隊險勝晉級。鄭思維/陳清晨首戰1比2告負，林丹第二場頂住重壓以2比0擊敗西本拳太，李俊慧/劉雨辰第三場又在男雙中贏球。在孫瑜第四場失利后，陳清晨/賈一凡決勝場以2比0擊敗奧運冠軍松友美佐紀/高橋禮華，中國隊以3比2險勝日本隊晉級決賽。中國隊將與韓國隊角逐冠軍。

與四分之一決賽相比，中國隊的陣容大幅調整，陳清晨兼項女雙和混雙，這樣第一場比賽就進行混雙。男單林丹頂替諶龍出場，男雙換成了李俊慧/劉雨辰，女單是孫瑜，女雙是陳清晨/賈一凡。日本隊在女單派出了山口茜，其他出場球員與四分之一決賽相同。

首場混雙是鄭思維/陳清晨迎戰渡邊勇大/東野有紗，兩對選手此前的交鋒記錄是鄭思維/陳清晨全部獲勝，他們均以2比0贏球。鄭思維/陳清晨開賽后顯得壓力過大，他們有些放不開手腳，在場上失誤較多，渡邊勇大/東野有紗在4比3后一口氣連得6分拉開。在局間調整后，鄭思維/陳清晨的起色不大，他們在場上打得依舊被動，陳清晨失誤不斷，渡邊勇大/東野有紗牢牢保持領先。在18比12后，日本組合連得3分以21比12先聲奪人。

第二局開始后鄭思維/陳清晨依舊打得很悶，渡邊勇大/東野有紗連得3分領跑。在追成6平后鄭思維/陳清晨的狀態有所恢復，他們在連貫上做得更好，鄭思維的殺球增多，陳清晨在網前也表現得更好，中國組合連得5分領先進入間歇。隨著比分領先，陳清晨也顯得興奮起來，她大聲呼喊來釋放自己。這之後渡邊勇大/東野有紗嘗試追分，但鄭思維/陳清晨牢牢控制局勢，他們以21比14扳回一局。

雙方在決勝局的爭奪更激烈，場上連續出現平分，6平后渡邊勇大/東野有紗注意抓住鄭思維的反拍來攻擊，他們連續得分以10比7領先。東野有紗上前封網殺球，她興奮地慶祝，主裁判罰她過網擊球，鄭思維/陳清晨拿到幸運1分。雙方之後各得1分，日本組合以11比9領先交換場地。易邊後日本組合又拿兩分領跑，在10比13后鄭思維沒有抓住機會球，反而抽球失誤，渡邊勇大/東野有紗趁勢又連得3分以16比10領先。

11比18落後時鄭思維/陳清晨連追2分，日本組合還擊1分，鄭思維/陳清晨又連拿2分以15比19落後。日本組合又拿1分得到賽點，鄭思維/陳清晨沒有放棄，渡邊勇大也連續失誤，鄭思維/陳清晨連救4個賽點追至19比20。可惜之前挖的坑太大，渡邊勇大接發球撲一拍追身球，鄭思維回球出界，21比19，日本組合贏下決勝局以2比1獲勝，這場比賽進行了1小時5分鐘，日本隊以1比0領先。

林丹在第二場男單亮相對陣西本拳太，這是兩人首次在世界羽聯賽事相遇。西本拳太開場後進攻很積極，他以5比3領先，林丹迅速還擊追平。8平后林丹在細節處理上把握得更好，他連續得分以11比9領先進入間歇。回到場上，林丹的失誤有些多，西本拳太連續追分扳為13平。15平后林丹連得兩分再次領跑，西本拳太還擊3分反超。比分落後的林丹打得很穩健，兩次頭頂位進攻得分，他連拿3分以20比18拿到局點。西本拳太沒有放棄，多拍后劈殺對角線得分，他救回1個局點。下一球西本拳太沒有把握住，他躍起殺球出界，21比19，林丹贏下首局。

第二局開始后西本拳太保持高速，抓住林丹回球不到位的機會連續進攻得分，他以4比0領先。西本拳太突擊一拍出界，他提出調整，慢鏡頭顯示球的確出界，林丹拿下這一局的第1分。之後林丹趁勢又連得4分實現反超，西本拳太追回1分，兩人戰成5平。9平后西本拳太連得兩分領跑，林丹很快連拿4分反超。比分雖然落後，但西本拳太一直沒有放棄，他不斷嘗試給林丹製造麻煩，在15比14后林丹增多了主動進攻，連續兩次重殺得分，一口氣連拿3分以18比14領先。西本拳太追回1分，林丹再次殺球得分，西本拳太挑后場球出界，20比15，林丹拿到賽點。在浪費一個賽點后，林丹把握機會，他在多拍后劈吊得分，21比16，林丹又勝一局，他用時58分鐘2比0取勝，中國隊把總比分追成1平。

第三場進行男雙，李俊慧/劉雨辰和嘉村健士/園田啟悟交鋒。兩對選手之前的4次交鋒各贏兩場，最近一次是2017年亞錦賽，李俊慧/劉雨辰以2比1險勝。首局開始雙方就打得很膠著，場上連續出現平分，9平后李俊慧/劉雨辰連得兩分領先進入間歇。回到場上日本組合一度追成13平，李俊慧/劉雨辰力拚發接發，他們又拿3分重新拉開。嘉村健士/園田啟悟連追4分反超，李俊慧/劉雨辰還擊1分，雙方戰成17平。18平、19平後園田啟悟中半場抽擊得分，日本組合率先拿到局點。李俊慧救球抽擋得分化解危機，劉雨辰網前封殺得分，中國組合拿到局點，可惜劉雨辰發球失誤，21平。劉雨辰接發球滾網一個運氣球，嘉村健士被動放出高球，李俊慧躍起大力殺球得分，中國組合再次拿到局點。這個局點中國組合把握住了，李俊慧殺半場球得分，23比21，他們險勝首局。

一局在握讓中國組合在第二局打得更放鬆，他們在發接發上做得更好，很快以6比1領先。嘉村健士/園田啟悟把攻擊目標集中在劉雨辰身上，這收到不錯的效果，他們一度把差距縮小到1分，李俊慧/劉雨辰頂住壓力還擊4分再次拉開。日本組合連追兩分，但李俊慧/劉雨辰憑藉強勢進攻連得5分以18比10領先。雙方之後交替得分，李俊慧/劉雨辰以20比14拿到賽點，日本組合沒有放棄努力，連救2個賽點，不過嘉村健士沒頂住壓力發球失誤，21比16，李俊慧/劉雨辰贏下第二局，他們耗時47分鐘以2比0取勝，中國隊在總比分上2比1反超。

孫瑜在第四場女單對陣山口茜，兩人的5次交鋒孫瑜3勝2負略佔優勢，不過今年的全英賽上孫瑜1比2惜敗給山口茜。首局的4平後山口茜連續得分領跑，孫瑜曾幾次把差距縮小到1分，但關鍵時刻她都功虧一簣沒能趁勢追平。13比16落後時孫瑜再次反撲連追2分，可惜下一球她在局勢佔優的情況下沒有把握機會，多拍后回高遠球失誤，山口茜趁勢連拿2分穩住局勢。在20比17拿到局點后，山口茜上網封殺得分，21比17，她先贏一局。

第二局開始后孫瑜調整了打法，增多了突擊進攻，這一度收到效果，她曾以5比3、9比7領先。不過山口茜的綜合能力更強，在場上銜接更緊密，速度也明顯佔優，在10比11落後時她掀起兩波反撲以17比12反超。之後的比賽山口茜沒有給孫瑜任何機會，21比15，她再勝一局以2比0取勝，這場比賽進行了49分鐘，日本隊把總比分追成2平。

最後一場女雙是陳清晨/賈一凡迎戰松友美佐紀/高橋禮華，雙方的3次交鋒陳清晨/賈一凡2勝1負佔優。首局開始后兩對組合幾次戰平，8平、10平后陳清晨/賈一凡連得4分領跑。在日本組合追至12比15后，陳清晨/賈一凡把握機會一鼓作氣連得6分，她們以21比12先拔頭籌。

雙方在第二局爭奪更為激烈，領先權幾次易主，場上也連續出現平分，在9比11落後時陳清晨/賈一凡連得5分反超。松友美佐紀/高橋禮華頑強地追至16平，這時雙方的爭奪趨近白熱化，陳清晨/賈一凡連續領先，日本組合都連續追平，19平后陳清晨打了一個幸運的滾網球，松友美佐紀把球救起，但她沒有擊球時有觸網動作，中國組合幸運拿到賽點。隨著高橋禮華平抽下網，21比19，陳清晨/賈一凡又勝一局以2比0取勝，她們耗時54分鐘贏球，中國隊以3比2險勝日本隊晉級決賽。

（Chimera）