日期:5月27日晚19點35分，2017年中超聯賽第11輪在上海體育場開始一場較量，由上海上港主場迎戰北京中赫國安。上半場第25分鐘武磊右路傳中，韋世豪左腳推射得分。上半場上海上港1比0領先北京國安。第51分鐘奧斯卡中場送球，韋世豪左路得球擺脫姜濤防守，迅速內切後起腳怒射梅開二度。第56分鐘上港右路邊線附近罰自由球，奧斯卡腳底板拉球，胡爾克直接起左腳就打，球打在國安隊員腿上，楊智判斷上出現閃失，皮球飛入大門左側。第74分鐘奧斯卡推進中精確轉移到右路，胡爾剋扣球轉身傳中，在禁區左側的武磊側身凌空掃射得分。第83分鐘奧斯卡前場推進中快速轉移到左側，武磊面對楊智推射球門近角同樣實現梅開二度。第89分鐘伊爾馬茲單刀進球，最終上海上港主場5比1大勝北京國安，創造兩隊隊史最大比分紀錄。

兩隊此前交鋒8次，上港1勝3平4負處在劣勢一面。本場之前上港10戰23分排名第二位，國安10戰15分列第六位。本場是國安門將楊智第400場俱樂部正賽。比賽剛開始40秒，國安左路唐詩送球，石柯第一腳解圍沒踢實，王燊超趕在張池明之前將球踢出界外。接著張稀哲又在右路送出威脅傳球，伊爾馬茲跟進稍微慢沒踢到球。第4分鐘上港前場快攻，艾哈邁多夫怒射打在國安隊員身上彈到一側，武磊跟進射門高出。國安不改強攻態勢，第5分鐘奧古斯托30米外遠射稍稍偏出。第9分鐘張稀哲開出右路角球，上港頭槌解圍不遠，張池明禁區線上側身凌空掃射，球中門柱彈出！

第14分鐘武磊中路轉移到左路，王燊超似傳似射，皮球掠過門前，右路的韋世豪來不及反應，沒有伸腿。第16分鐘張池明右路傳中，傅歡搶在飛身躍起的唐詩之前把球解圍。第22分鐘張池明右路送出輕傳，賀慣在伊爾馬茲之前把球剷出。國安隊在兩側的傳球威脅巨大。

不過上港還是率先進球，第25分鐘武磊在右路帶球，他突然加速下底傳中，此球貼地而來，近門的韋世豪左腳推射得分，1比0！韋世豪打進個人在中超聯賽的第二球。進球后的韋世豪似乎用脫衣發泄怒氣吃到黃牌，他進球之前上港準備用呂文君將其換下，不過進球之後換人暫停。

第27分鐘國安右路傳中，於洋近門頭槌稍稍高出！第29分鐘石柯受傷暫下場，國安利用人多優勢發起急攻，雷騰龍頭槌擺渡，伊爾馬茲被蔡慧康正好隔開，但後點的唐詩離門一米處搶射高出！第31分鐘胡爾克35米外自由球打在李磊身上彈出界外。接下去近15分鐘時間，兩隊都沒有再製造威脅場面。

下半場剛開始，韋世豪在國安三人夾擊中帶出空檔后搶射太正。第47分鐘唐詩左路下底傳中，張池明力壓王燊超頭槌稍偏出界。第49分鐘胡爾克面對張稀哲連續做假動作，最後正要成功擺脫時，被張稀哲飛鏟踢倒在地，張稀哲吃到黃牌。第51分鐘奧斯卡中場送球，韋世豪左路得球，面對姜濤防守，韋世豪瀟洒假動作騙過對方重心，接著迅速內切後起腳怒射，皮球飛入大門，2比0！

第55分鐘宋博軒換下唐詩。第56分鐘上港再進一球，上港右路邊線附近罰自由球，奧斯卡腳底板拉球，雖然離門很偏，但胡爾克直接起左腳就打，球打在攔截的國安隊員腿上，雖然沒有發生明顯折射，但卻讓楊智判斷上出現閃失，皮球飛入大門左側，3比0！國安沒有放棄，第64分鐘張池明左路沉底直接射門，球中邊網。第66分鐘賀慣阻擋奧古斯托犯規，兩人對撞都撞得不輕。比賽在第68分鐘重開，張稀哲自由球開出，王燊超搶在雷騰龍之前把球剷出。角球開出，奧古斯托亂軍從中腳底拉球射門被顏駿凌撲住！

第70分鐘雷騰龍飛鏟胡爾克吃到黃牌，接著上港用呂文君換下韋世豪。第72分鐘傅歡界外球擲得有些慢，結果吃到黃牌。第74分鐘上港發動快攻，奧斯卡推進中精確轉移到右路，胡爾克殺入禁區，雷騰龍快速補位，胡爾剋扣球轉身傳球，在禁區左側的武磊側身凌空掃射得分，4比0！第76分鐘上港再次快速配合進攻，呂文君接胡爾克傳球，右路下底傳中，武磊推射被楊智撲出！

第78分鐘朴成換下張稀哲，上港也用林創益換下蔡慧康。第79分鐘國安用呂鵬換下奧古斯托。第83分鐘上港再進一球，奧斯卡前場推進中快速轉移到左側，武磊完全突破對方防守，他得球殺入禁區，面對楊智推射球門近角得分，5比0！第85分鐘李聖龍換下胡爾克。第88分鐘國安也打成一次進攻，助攻上前的姜濤右路傳中，宋博軒打近角射門稍稍偏出。

第89分鐘國安終於進球，伊爾馬茲斷球后，自己帶球殺奔而來，上港後衛回防不及，伊爾馬茲中路巧打得分，5比1。第91分鐘武磊禁區內送出好球，李聖龍近距離射門打偏！最終上海上港主場5比1大勝北京國安，創造兩隊隊史最大比分紀錄。

進球：

第一球：上半場第25分鐘武磊右路傳中，韋世豪左腳推射得分。

第二球：第51分鐘奧斯卡中場送球，韋世豪左路得球擺脫姜濤防守，迅速內切後起腳怒射得分。

第三球：第56分鐘上港右路邊線附近罰自由球，奧斯卡腳底板拉球，胡爾克直接起左腳就打，球打在國安隊員腿上，楊智判斷上出現閃失，皮球飛入大門左側。

第四球：第74分鐘奧斯卡推進中精確轉移到右路，胡爾剋扣球轉身傳球，在禁區左側的武磊側身凌空掃射得分。

第五球：第83分鐘奧斯卡前場推進中快速轉移到左側，武磊面對楊智推射球門近角得分，5比0！

黃牌：

33-韋世豪（上海上港）25分鐘

10-張稀哲（北京國安）49分鐘

30-雷騰龍（北京國安）70分鐘

23-傅歡（上海上港）72分鐘

兩隊首發及換人：

上海上港：1-顏駿凌；4-王燊超、27-石柯、28-賀慣、23-傅歡；6-蔡慧康（15-林創益 78分鐘）、25-艾哈邁多夫、8-奧斯卡、7-武磊、33-韋世豪（11-呂文君 70分鐘）；10-胡爾克

北京國安：22-楊智；4-李磊、3-於洋、30-雷騰龍、28-姜濤；5-拉爾夫、10-張稀哲（8-朴成 78分鐘）、7-張池明、21-奧古斯托（26-呂鵬 79分鐘）、23-唐詩（11-宋博軒 55分鐘）；17-伊爾馬茲

（孟巍）