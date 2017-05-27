5月27日晚，2017年中超聯賽第11輪繼續進行，河北華夏幸福主場2-1擊敗長春亞泰，取得近5輪比賽中的第4場勝利。第10分鐘，河北華夏打破僵局，張呈棟弧線球傳中，拉維奇後點推射破門。第65分鐘，長春亞泰扳平比分，伊哈洛弧線球傳中，譚龍頭槌吊射破門。第94分鐘，河北華夏完成絕殺，張呈棟內切后左腳貼地龍射門得手。

河北華夏近來狀態神勇，取得3勝1平的不敗戰績后，已經上升到積分榜第三名。阿根廷前鋒拉維奇的狀態尤為出色，迎戰長春亞泰之前，已經打入3球助攻7球。相比之下，長春亞泰的處境就不容樂觀，積分榜上僅領先「副班長」一分。上賽季雙方兩回合交鋒，河北華夏主場2-1取勝，客場1-0小勝。

比賽開始后，河北華夏利用主場優勢向長春亞泰腹地發起猛攻。第4分鐘，拉維奇弧線球傳中，桂宏後點停球后射門被吳亞軻擋出。1分鐘后，拉維奇傳中，金周榮做球，趙明劍禁區外突施冷箭稍稍偏出。第10分鐘，張呈棟停球后弧線球傳中繞過孫婕的防守，拉維奇後點推射打入死角，河北華夏1-0領先。拉維奇打入個人本賽季第4個進球，連續5場比賽有助攻或進球。

失球之後的長春亞泰，立即發起反擊。第22分鐘，長春亞泰邊路弧線球傳中，胡斯蒂快速插上凌空墊射，球擦著遠端立柱偏出。第36分鐘，河北華夏打出快速反擊，張呈棟邊路送出一腳似傳似射的傳中，皮球滑門而過。第42分鐘，拉維奇角球傳中，任航後點頭槌攻門偏出。

下半場易邊再戰，河北華夏繼續製造威脅。第56分鐘，桂宏邊路拿球內切，晃開一名防守隊員后，從第二名防守隊員襠下尋找機會低射，球被吳亞軻倒地撲出底線。第57分鐘，羅森文替下李行。第59分鐘，拉維奇邊路突破到禁區底線附近倒三角回傳，尹鴻博跟進推射，吳亞軻飛身將球擋出底線。隨後，杜震宇換下張力。第61分鐘，拉維奇角球準確傳到前點，姆比亞頭槌頂高。

第65分鐘，長春亞泰通過反擊扳平比分。伊哈洛邊路晃過任航防守後送出弧線球傳中，譚龍禁區內後退中頭槌吊射，楊程腳下一滑，只能目送皮球飛進球門，場上比分變為1-1平。譚龍打入個人本賽季第二個進球。隨後，河北華夏換人調整，董學升換下桂宏。第70分鐘，伊哈洛錯失得分良機，他在禁區內連續晃過兩名防守隊員后射門仍被補防球員擋出。

第81分鐘，何超突然倒地無法堅持，被李光換下。第83分鐘，張笑飛犯規被黃牌警告。胡斯蒂對判罰不滿，也被黃牌警告。第85分鐘，范曉冬被金周榮侵犯，但主裁判未判黃牌，范曉冬不滿判罰也被黃牌警告。第87分鐘，趙明劍弧線球傳中，董學升中路頭槌攻門，球擦著立柱偏出。補時階段，朱海威換下金周榮。第94分鐘，張呈棟內切后左腳貼地龍射門，球直奔死角。

進球信息：

河北華夏：第10分鐘，張呈棟弧線球傳中，拉維奇後點推射破門。

長春亞泰：第65分鐘，伊哈洛弧線球傳中，譚龍頭槌吊射破門。

河北華夏：第94分鐘，張呈棟內切后左腳貼地龍射門完成絕殺。

黃牌信息：

長春亞泰：23-張笑飛（第83分鐘）、10-胡斯蒂（第83分鐘）、17-范曉冬（第85分鐘）

雙方首發：

河北華夏幸福首發：19-楊程；2-趙明劍、23-任航、14-金周榮（第92分鐘 17-朱海威）、26-姜文駿、28-張呈棟；11-桂宏（U23）（第67分鐘 9-董學升）、15-尹鴻博、30-李行（第57分鐘 6-羅森文）、25-姆比亞；22-拉維奇

替補未出場名單：1-歐亞、5-杜威、33-高准翼（U23）、35-車世偉（U23）

長春亞泰首發：23-吳亞軻；16-蔣哲、15-孫捷、5-伊斯梅洛夫、33-張笑飛；27-張力（第60分鐘 8-杜震宇）、21-何超（U23）（第81分鐘 32-李光）、29-譚龍、10-胡斯蒂（第96分鐘 6-裴帥）、17-范曉冬；9-伊哈洛

替補未出場名單：4-於睿、13-禕凡、18-郭亮、37-周大地（U23）

（零零磊）