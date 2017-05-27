日期:5月27日19：35分，2017賽季中超聯賽第11輪比賽繼續進行，在一場焦點比賽中，天津權健主場迎戰天津泰達億利，中超聯賽第一場天津德比正式打響！第37分鐘，權敬源手拋球到對方禁區內，鄭達倫在對方禁區內左側得球後起腳射門，攻破了楊啟鵬的十指關，把場上比分改寫為1-0，為天津權健首開記錄！第52分鐘，趙旭日中路帶球送出妙傳，鄭達倫帶球到對方禁區內，面對出擊的楊啟鵬推射破門，個人梅開二度，把場上比分改寫為2-0。第64分鐘，帕托帶球到對方禁區內左腳射門得手。最終，天津權健主場3-0戰勝天津泰達億利。

在本場比賽之前，天津權健以3勝4平3負積13分排名中超積分榜第7位，而天津泰達億利以2勝4平4負積10分排名中超積分榜第11位。天津權健上一輪客場1-0戰勝重慶當代力帆，取得了近6輪首勝，而天津泰達億利連續4場中超聯賽不勝，主教練帕切科承受著比較大的壓力。本場比賽的主裁判是來自北京的黃燁軍。

開場之後，雙方互有攻守。第5分鐘，白岳峰右路傳中，皮球直接出了底線。第8分鐘，郭皓起腳遠射，皮球被張鷺撲出。1分鐘之後，天津權健獲得前場自由球，帕托開球到對方禁區內，楊啟鵬把球擊出禁區。第10分鐘，趙宏略左路傳中，第一點被天津權健球員頂到。第13分鐘，胡人天在對方大禁區前沿起腳射門，皮球出了底線。第15分鐘，趙宏略左路擺脫防守后，在對方禁區內送出傳球，胡人天近距離射門，皮球被張鷺拿到。第17分鐘，帕托在拼搶中被黃錫鎬放倒，痛苦倒地。第19分鐘，天津泰達億利右路傳中，皮球被權敬源碰到底線。隨後，天津泰達億利開出角球，胡人天在對方禁區前沿起腳射門，皮球高出橫樑。

第20分鐘，趙旭日抬腿過高，踢到了買提江的臉，買提江捂著臉痛苦倒地，主裁判黃燁軍向趙旭日出示了一張黃牌。第23分鐘，天津權健開出右側自由球，楊啟鵬把球擊出，隨後天津泰達億利禁區內一片混亂，趙旭日近距離射門，皮球被楊啟鵬擋出。第26分鐘，李星燦開出左側角球，楊啟鵬擊球不遠，帕托在對方禁區內右側起腳射門，皮球高出橫樑。第28分鐘，惠家康替下楊立瑜。第29分鐘，糜昊倫做出危險動作，古德利痛苦倒地。主裁判黃燁軍沒有向糜昊倫出牌。第32分鐘，李星燦踢倒買提江，領到一張黃牌。

第37分鐘，權敬源手拋球到對方禁區內，鄭達倫在對方禁區內左側得球後起腳射門，攻破了楊啟鵬的十指關，把場上比分改寫為1-0！為天津權健首開記錄！第38分鐘，糜昊倫犯規，被主裁判出示一張黃牌。第41分鐘，潘喜明踢倒王永珀，被主裁判出示一張黃牌。上半場補時階段，帕托直接自由球射門，皮球偏離了目標。半場戰罷，天津權健暫時主場1-0領先天津泰達億利。

下半場易邊再戰。第48分鐘，天津泰達億利左路傳球到對方禁區內左側，伊德耶在對方禁區內轉身大力射門，皮球打在邊網上。1分鐘之後，古德利在對方禁區外中路大力射門，皮球出了底線。第50分鐘，伊德耶被判越位，但慢鏡頭顯示他沒有越位。第52分鐘，趙旭日中路帶球送出妙傳，鄭達倫帶球到對方禁區內，面對出擊的楊啟鵬推射破門，個人梅開二度，把場上比分改寫為2-0。隨後，伊德耶頭槌攻門，皮球擊中左側門柱后，被張鷺撲出。第53分鐘，古德利在對方禁區外起腳射門，皮球打在防守球員身上。

第57分鐘，古德利放倒維特塞爾，被主裁判黃燁軍出示一張黃牌。第64分鐘，天津權健快速反擊，趙旭日送出妙傳，帕托帶球到對方禁區內中路射門，皮球穿襠入圍，把場上比分改寫為3-0！第72分鐘，維特塞爾在對方禁區內起腳射門，皮球被防守球員擋出。1分鐘之後，帕托主罰自由球，直接射門，皮球被楊啟鵬撲住。第81分鐘，帕托左路送出傳球，孫可在對方禁區內左側小角度射門，皮球被楊啟鵬擋出底線。5分鐘之後，古德利開出左側自由球，皮球被張鷺拿到。第89分鐘，天津泰達億利右側開出自由球，伊德耶頭槌攻門，皮球高出橫樑。1分鐘之後，古德利大力遠射，皮球擊中橫樑。最終，天津權健主場3-0戰勝天津泰達億利，獲得了首場中超天津德比的勝利。

進球信息：

天津權健：鄭達倫（第37分鐘，在對方禁區內左側射門得手）

鄭達倫（第52分鐘，在對方禁區內中路推射破門）

帕托（第64分鐘，帶球到對方禁區內左腳射門得手）

天津泰達億利： 無

黃牌信息：

天津權健：趙旭日（第21分鐘），李星燦（第32分鐘），糜昊倫（第38分鐘）

天津泰達億利：潘喜明（第41分鐘），古德利（第57分鐘）

紅牌信息；

無

雙方首發陣容及換人：

天津權健：1-張鷺；27-張誠、4-劉奕鳴、21-權敬源、25-糜昊倫；7-趙旭日、28-維特塞爾；29-李星燦（第62分鐘，38-孫可）、39-王永珀（第82分鐘，19-王曉龍）、16-鄭達倫（第75分鐘，8-張修維）；10-帕托

天津泰達億利：29-楊啟鵬；19-白岳峰（第79分鐘，32-雷永馳）、4-潘喜明、14-黃錫鎬、3-趙宏略（第57分鐘，11-李源一）；27-古德利、22-郭皓；8-胡人天、20-楊立瑜（第27分鐘，17-惠家康）、25-買提江；39-伊德耶

（李哲）