沃爾夫：漢密爾頓將在梅賽德斯退役北京新浪網 (2017-05-27 21:32)
托托-沃爾夫接受採訪
據《Motorsport》援引梅賽德斯車隊經理托托-沃爾夫的話稱，英國車手劉易斯-漢密爾頓將在梅賽德斯車隊退役。
2013年，漢密爾頓從邁凱輪車隊轉會至梅賽德斯車隊。這次轉會現在看來是一樁雙贏的交易。漢密爾頓在梅賽德斯車隊連續獲得了2014和2015兩個賽季的總冠軍。而上一站西班牙站的冠軍是他代表梅賽德斯拿下的第34個分站賽冠軍。
不過令沃爾夫有信心讓漢密爾頓在車隊退役的不只是成功，還有雙方愉快的合作關係。
「如果一年之前你問我這個問題，我還不會那麼樂觀，但今非昔比，」沃爾夫解釋說，「我有一種感覺，我們和他都是彼此最好的選擇。這種感覺現在非常強烈。我說的不只是賽道上表現，畢竟眼下我們正經歷一段困難的時期，我說的是我們之間的關係。五年之後，我們之間的關係已經非常穩固，這與去年的情況不同。對劉易斯來說，我們是否有競爭力很重要，但基於雙方穩固的基礎，我可以想像我們會一直合作下去。」
（考拉）
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