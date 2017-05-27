5月27日晚上，2017中甲聯賽繼續第11輪比賽。呼和浩特主場迎戰武漢卓爾。第11分鐘，約翰遜吊射破門1比0卓爾半場領先。第47分鐘，桑戈爾補射比分扳成1比1。此後埃弗拉梅開二度，最終武漢卓爾客場3比1戰勝呼和浩特，客場取得三連勝。

呼和浩特前10輪3勝2平5負積11分名列第12位，上周末客場0比1不敵大連一方，主場3勝1負上一個主場2比0力克青島黃海。而武漢卓爾前十輪4勝2平4負積14分位居第七，上周末主場與北京人和1比1戰平各拿一分。客場2勝3負上一個客場1比0力克深圳佳兆業。

比賽開始后前10分鐘雙方處於試探階段，中場拼搶非常激烈，主隊在禁區內頭槌攻門被卓爾門將孫壽博神勇化解。第11分鐘，約翰遜接中場妙傳后快速插上，面對出擊門將冷靜吊射破門，1比0領先。第39分鐘，主隊禁區外桑戈爾拼搶，尹路迎球一腳大力射門，皮球高出門楣。第44分鐘，馬內左邊路突破被卓爾球員羅毅放倒，看台上主隊球迷給主裁判施加壓力。經過1分鐘補時，上半場比賽結束，呼和浩特主場0比1落後武漢卓爾。

下半場比賽雙方易地再戰。第47分鐘，呼和浩特發動右邊路進攻傳中，禁區中路桑戈爾高高躍起頭槌攻門，卓爾門將孫壽博倒地將皮球撲出，桑戈爾眼疾腳快跟上倒地將皮球鏟射入網，比分扳成1比1平局。比分扳成平局主隊球員士氣大振，第51分鐘，多利左邊路帶球突破內切禁區外勁射，皮球幾乎擦著球門左側立柱出了底線。第54分鐘，張天翔前場右邊路爭頂高空球被莫雷洛撞倒。第56分鐘，卓爾左邊路突破傳中，朱子林出擊在約翰遜干擾下未能將皮球解圍出禁區，埃弗拉倒勾射門，將皮球送入空門，卓爾2比1再次比分領先。第64分鐘，卓爾發動反擊，莫雷洛左邊路突破小角度射門，皮球偏出。接著主隊就利用頭槌威脅卓爾城門，皮球高出橫樑。

第68分鐘，卓爾發動快攻，莫雷洛和權磊兩人爭搶位置雙雙倒地，主裁判示意主隊犯規卓爾罰球，看台上球迷對主裁判判罰表示不滿意。第72分鐘，卓爾發動右邊路進攻，約翰遜帶球突破下底傳中，埃弗拉禁區內搶前點射門未打正部位，莫雷洛後點得球強行突破捅射，朱子林倒地將皮球撲出，禁區中路埃弗拉將皮球補射打入空門，梅開二度比分擴大為3比1。第77分鐘，卓爾進行換人調整，艾志波替換黃希揚出場加強防守。第79分鐘，李超有拖延比賽嫌疑被主裁判出示黃牌警告。第87分鐘，康振捷替換體力不支抽筋的進球功臣埃弗拉出場。補時中，宋志偉替換進球功臣約翰遜出場。經過五分鐘補時，全場比賽結束，武漢卓爾客場3比1戰勝呼和浩特，客場取得三連勝。

呼和浩特出場陣容：16-朱子林；3-羅皓，4-張天翔，5-石繼偉，7-馬內，8-權磊，10-多利，11-尼扎木丁，15-桑戈爾，23-尹路，33-張天龍（第89分鐘，25-牟善韜）

武漢卓爾出場陣容：23-孫壽博；2-黃博文，5-張耀坤，6-李超，7-羅毅，9-李智超，10-莫雷洛，14-黃希揚（第77分鐘，4-艾志波），17-埃弗拉（第87分鐘，13-康振捷），20-聶傲雙，30-約翰遜（第93分鐘，18-宋志偉）

（永明）