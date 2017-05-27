日期:5月27日，中超第11輪河北華夏坐鎮主場對陣長春亞泰，華夏本賽季的4個主場取得全勝戰績，面對亞泰希望能延續勝利。主帥佩萊格里尼砸以首發中拿下了阿洛伊西奧，派上了姆比亞，鋒線則由U23球員桂宏搭檔拉維奇；亞泰這邊鋒線依舊由伊哈洛領銜。

比賽進入補時階段，華夏還是1-1平亞泰。94分鐘讀秒階段，張呈棟貢獻絕殺！張呈棟首先在前場右運球，隨後一反常態，帶球內切，游弋到大禁區前沿，搶在封堵之前，左腳抽射，皮球直入死角。嘟嘟的這一系列表演頗有些羅本的感覺，華夏也憑藉這球絕殺致勝！

（新體）