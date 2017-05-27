中華男籃27日於新竹市立體育館和世大運男籃代表隊進行角眼對抗賽，這也是劉錚轉戰中國大陸CBA後首次在台灣公開比賽，球迷在他被介紹出場時給予最高分貝的尖叫歡呼，讓他是又驚又喜。

「還滿驚訝的，但也覺得很開心，球迷都還是很支持我。」久未在台灣比賽的劉錚能量滿點，比賽中2度快攻雙手爆扣，讓全場球迷high到最高點。

坦言賽前有點緊張的劉錚表示自己一向有機會便會嘗試扣籃，此役獲得球迷如此熱烈支持，當然會想辦法盡力表現。

中華男籃最終以76：60擊敗世大運代表隊，劉錚表示目前球隊狀況大約調整至8成水準，失誤和籃板的鞏固則是還需要加強之處。

6月3日便將於日本參加亞洲盃東亞資格賽、迎來本次中華隊第一場國際賽事，劉錚表示按照目前狀況取得亞洲盃出賽資格應不成問題，會全力為球隊打出佳績。