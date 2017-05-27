中華男籃／滿場球迷高聲歡呼 劉錚又驚又喜NOWnews今日新聞 (2017-05-27 20:58)
中華男籃27日於新竹市立體育館和世大運男籃代表隊進行角眼對抗賽，這也是劉錚轉戰中國大陸CBA後首次在台灣公開比賽，球迷在他被介紹出場時給予最高分貝的尖叫歡呼，讓他是又驚又喜。
「還滿驚訝的，但也覺得很開心，球迷都還是很支持我。」久未在台灣比賽的劉錚能量滿點，比賽中2度快攻雙手爆扣，讓全場球迷high到最高點。
坦言賽前有點緊張的劉錚表示自己一向有機會便會嘗試扣籃，此役獲得球迷如此熱烈支持，當然會想辦法盡力表現。
中華男籃最終以76：60擊敗世大運代表隊，劉錚表示目前球隊狀況大約調整至8成水準，失誤和籃板的鞏固則是還需要加強之處。
6月3日便將於日本參加亞洲盃東亞資格賽、迎來本次中華隊第一場國際賽事，劉錚表示按照目前狀況取得亞洲盃出賽資格應不成問題，會全力為球隊打出佳績。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
羅蜜歐 電話機．簡易 電話機．iPhone 電話機．投幣式電話機．歌林 電話機．Design 電話機．子母電話機．Motorola 電話機．mlb 電話機．besttel 電話機．數位電話機．WONDER 電話機．錄音 電話機．Hello Kitty 電話機．Kitty 電話機．松下 電話機．Zakka 電話機．ge 電話機．旺德 電話機．耳機電話機．壁掛 電話機．國際牌 數位電話機．KOLIN 電話機．大同 電話機．4M 電話機．SHARP 電話機．玩具 電話機．室內 電話機．TW 電話機．電話機 壁掛式
騎士勇士已成王朝?總裁否認:他們還沒做到這點【北京新浪網】
NBA【NOWnews今日新聞】
申真諝：柯潔朴廷桓差不多 井山：AI帶來新靈感【北京新浪網】
多隊頂薪哄搶場均8分7板怪獸 小牛給1.4億【北京新浪網】
21歲新星直播中強吻女主播 被法網強制除名【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》