F1摩納哥大獎賽期間，一個熟悉的身影不見了。本周末全世界的F1車迷除了關注摩納哥大獎賽，還要關注在大洋彼岸進行的印地500賽事，因為邁凱輪車隊的阿隆索正在那裡爭取一頂桂冠。不過漢密爾頓在接受採訪時對印地車手的能力提出了質疑。

上月阿隆索宣布將不參加本周末的摩納哥大獎賽，而是參加三大賽車賽事之一的印地500賽事，由於阿隆索已經獲得過摩納哥站的冠軍，他尋求印地500的冠軍也是爭取賽車界大滿貫（F1摩納哥站、印地500、勒芒24小時耐力賽）中必須經歷的挑戰。

周日阿隆索在印地500的排位賽中獲得了第五，引得了外界的一片喝彩。漢密爾頓對此不以為然，他對印地車手的能力提出了質疑。

「我看了他們的時間，老實說，費爾南多第一次參加排位賽就拿了第五，這對印地賽來說意味著什麼？」在接受法國媒體採訪時漢密爾頓說，「他是一位偉大的車手，如果無法在F1中取勝，他會在其他比賽中嘗試。」

漢密爾頓說完便笑了：「但看著他拿到的第五，再看看那些跑了那麼多年的其他車手，這很有趣，」他意味深長地說道。

（考拉）