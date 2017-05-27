日期:5月27日19：35，深圳佳兆業主場迎戰新疆體彩。第52分鐘，奧巴西破門，第79分鐘，深足舊將、隊史最佳射手巴巴卡頭槌破門扳平比分，進球之後，巴巴卡沒有慶祝。經過90分鐘的較量，深足以1比1戰平新疆，繼續聯賽不勝怪圈。

本場比賽，是昔日深足「鋒霸」巴巴卡第一次以客隊隊員身份重返深體戰舊主，這也是本場比賽的一大看點。在賽前，巴巴卡向新浪體育表示：他希望兩支球隊都不輸球，自己若進球，他不會慶祝，因為深圳是他的家。深足方面，由於阿布與崔民受傷，兩人繼續缺陣，而喬巍在上一場比賽中與普雷西亞多撞到一起，本場比賽也因傷不能上場。多次替補登場的王偉龍頂替喬巍，獲得本賽季第一次首發亮相機會。

比賽開始第3分鐘，杜龍泉左路過人為深足爭得一次角球機會，黎斐主罰的戰術角球試圖與奧巴西打配合，不過被對手識破而沒有打成。第5分鐘，費煜右路傳中，奧巴西搶點一腳推射，皮球打偏。第6分鐘，巴巴卡強行突破到禁區后摔倒，裁判沒有任何表示。第9分鐘，深足角球，徐亮主罰，皮球被對手解圍。第12分鐘，黎斐中場一腳直塞給普雷西亞多，新疆隊員及時阻擋，守門員顧俊傑將皮球沒收。第14分鐘，巴巴卡突破到禁區內強行起腳被阻擋。第18分鐘，徐亮被嚴智宇侵犯，深足獲得前場定位球機會，徐亮主罰，皮球吊向禁區，但是力量稍大，直接出了底線。

第22分鐘，巴巴卡射門被深圳隊員擋出底線，新疆獲角球，戰術角球罰出后，徐擎倒地掃射，但是力量太輕了，皮球被關震輕鬆沒收。第30分鐘，奧巴西右路傳球，普雷西亞多晃開後衛，直接面對門將一腳低射，皮球被顧俊傑伸腳擋出。第39分鐘，費煜傳球給奧巴西，維森特在禁區線附近對奧巴西犯規，深足獲得自由球機會，第40分鐘，徐亮主罰自由球，皮球越過人牆，被維森特頭槌解圍出底線，深足角球，皮球開出后被巴巴卡解圍。

下半時剛開場，普雷西亞多接徐亮右路傳球后一腳射門，皮球被解圍出底線。深足角球之後，維森特在禁區附近解圍失誤釀險情，送給深足角球機會。第49分鐘，普雷西亞多右路變向跑后射門，皮球被顧俊傑撲到。

第52分鐘，普雷西亞多分球給奧巴西，奧巴西帶球突破到禁區線附近，面對多名對方球員，奧巴西起腳射門，皮球打在宋勰後背上發生變線后鑽進球網。1比0，深足領先，這一進球之後，深足的替補席一片歡騰。第61分鐘，普雷西亞多突破到禁區線上時自己腳底拌蒜，錯失良機。第65分鐘，譚賓涼換下徐亮。第79分鐘，阿不都海米提為新疆爭得角球機會，吳鵬主罰，巴巴卡高高躍起，一記頭槌破門。進球之後，巴巴卡兌現了賽前的諾言，他沒有慶祝，而是低著頭，左手做出向下壓示意平靜的動作。緊接著，新疆隊做出換人。第84分鐘，祖鵬超換下李曉明。第87分鐘，蔡曦換下吳鵬。第88分鐘，普雷西亞多晃過對手后射門，顧俊傑撲住了這一極具威脅的射門。第90分鐘，麥合木提換下伊科拉，最終，雙方以1-1戰平，深足繼續不勝怪圈。比賽結束后，現場想起了下課的聲音。

深圳佳兆業首發名單：1-關震，6-張佳祺，8-杜龍泉，9-普雷西亞多，10-奧巴西，11-張遠，18-費煜，19-李曉明（84『 27-祖鵬超），20-徐亮（65』 38-譚賓涼），26-王偉龍，31-黎斐。替補名單：2-耿曉順，16-周亞君，21-蔡鏡源，27-祖鵬超，28-於帥，36-凌思浩，38-譚賓涼。

新疆體彩首發名單：5-周恆，6-維森特，8-吳鵬（87『 3-蔡曦），9-伊科拉，10-巴巴卡，11-徐擎，12-顧俊傑，18-達尼亞爾，20-宋勰，22-嚴智宇，24-阿不都海米提。替補名單：1-丁潤山，2-艾爾帕提，3-蔡曦，4-麥合木提，7-馬合木提江，13-祁雲飛，21-葉爾凡江。（文莉）