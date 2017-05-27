民歌42高雄開唱 歌迷重溫舊夢中央社 (2017-05-27 21:05)
（中央社記者程啟峰高雄27日電）首場「民歌42」演唱會今晚在高雄巨蛋開唱，14名歌手輪番上陣，帶來一首首經典老歌，彷彿回到民歌年代，令歌迷重溫舊夢。
這場演唱會由歌手施孝榮、李明德、王瑞瑜、羅吉鎮組成的Uncle大叔團籌備1年，呈現歌迷眼前，雖然部分歌手難掩「歲月痕跡」，但唱功不減當年。高雄場結束後，台北場明晚將在台北小巨蛋演出。
演唱會開場時，「戴老師」先上台帶動唱熱場，由於太過賣力，太陽眼鏡一度掉下來。
演唱會由久違的鄭怡打頭陣，以「想飛」、「想想我」經典民歌開場，讓歌迷如痴如醉。
李明德接著帶來「愛情釀的酒」，溫柔滄桑的嗓音，勾起歌迷的許多回憶，不少人在台下跟著一起哼，現場宛如大型KTV。
演唱會上14名歌手輪番上陣，演唱逾50首經典曲目，好歌一首接一首。音樂總監施孝榮更把多首民歌金曲，由不同歌手詮釋，所有歌手揹著台灣國寶相思木的木吉他一同亮相，大合唱多首經典歌曲，掀起演唱會高潮。壓軸歌曲則是「閃亮的日子」。1060527
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