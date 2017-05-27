日期:5月26日晚，2017F1摩納哥站排位賽在蒙特卡洛賽道結束。法拉利車隊Kimi-萊科寧以最快單圈1分12秒178時隔128場再獲桿位，維特爾1分12秒221排名第二，博塔斯和維斯塔潘分列第三和第四。漢密爾頓在Q2遺憾被淘汰僅列第14。

摩納哥大獎賽是F1一顆璀璨的明珠。這條街道賽道相當考驗車手的神經，一不留神就會發生撞車事故。除法拉利和梅奔之爭外，代替阿隆索出戰的巴頓也是值得關注。另外，明天是否會出現降雨也是個左右比賽結果的變數。

在第三節練習賽中，法拉利包攬前兩名，維特爾跑出單圈最快1分12秒395排名第一，萊科寧1分12秒740第二，梅奔車隊的博塔斯第三（+0.435秒），漢密爾頓第五（+0.835秒）。印度力量車手奧康在游泳池彎撞牆，撞壞了前懸挂，為此車隊在排位賽前進行了緊急搶修。紅牛車手裡卡多也是調整了剎車問題。

第一節：格羅斯讓甩尾埃里克森爆胎 奧康被淘汰

所有賽車都使用了超軟胎。維特爾第一個駛上賽道，隨後排在維修區出口的賽車一輛接一輛開出。法拉利雙雄最先開始計時圈，萊科寧第一個跑出1分14秒296，隨後維特爾跑出1分14秒361稍微落後，隨後他們雙雙刷新最快圈速。小漢第一次計時圈出現失誤，第二次跑出1分13秒9排在第4。之後出場的維斯塔潘1分13秒078升上第一。

在Q1剩10分鐘時，奧康終於修好賽車上路。隨後kimi和維特爾雙雙刷新成績，但沒能超過紅牛排在二三位。在Q1還剩5分鐘時，格羅斯讓在賽道上甩尾，還好沒有撞車。最後關頭他壓哨跑出1分13秒786擠掉奧康晉級。埃里克森左後輪爆胎，沒能完成最後衝刺。

本節被淘汰的車手是奧康、帕爾默、斯特羅爾、維爾萊茵和埃里克森。

第二節：萊科寧創最快圈速 小漢遇黃旗出局

比賽開始1分多鍾，所有車手都已上道。萊科寧一上來就刷新最快圈速1分12秒780。維特爾落後0.105秒排在第二。范多恩跑出1分13秒516暫列第三，隨後他被維斯塔潘、里卡多和博塔斯紛紛超過。

Q2還有9分多鍾時，賽道揮起黃旗，格羅斯讓滑出賽道。而漢密爾頓胎溫過熱，排在第13位降級區。Q2還剩8分鐘，漢密爾頓被賽會召回進行隨機抽檢。還剩不到5分鐘，kimi刷出全場最快1分12秒231。在還有15秒時，小漢最後衝刺，偏偏旁邊范多恩撞車，賽會揮出黃旗。小漢失去了最後機會只能以第14位結束Q2。

本節被淘汰的車手是科維亞特、霍肯伯格、馬格努森、漢密爾頓和馬薩。

第三節：萊科寧拿下桿位

儘管2輛邁凱倫賽車都進入了Q3，但他們都要接受後退發車的處罰。除了范多恩和格羅斯讓，其他人都先後駛出。kimi率先做出1分12秒296，位列第一。里卡多第二，維斯塔潘第三。博塔斯1分13秒019第四。Q3還有6分鐘，kimi和里卡多回到P房準備最後衝刺。

Q3還剩不到4分鐘，大家開始最後衝刺。kimi當仁不讓1分12秒178再次刷新個人圈速。維特爾最後一圈1分12秒221，壓哨擠掉博塔斯排在第二，博塔斯1分12秒223第三。維斯塔潘也沒能有驚艷表現。最終，法拉利包攬正賽頭排。萊科寧時隔128場再獲桿位。

2017F1摩納哥站排位賽成績：

（月光）