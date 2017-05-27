柯潔自責未能拿出好的表現

中新網5月27日電 現圍棋等級分第一人、世界冠軍柯潔九段與人工智慧AlphaGo的三番棋較量27日落下帷幕。在當日最後一盤的比賽中，柯潔未能創造奇迹，中盤投子認負。賽后柯潔有些哽咽，他也自責本該拿出更好的表現。

前天的第二盤中，雖然柯潔中盤輸掉了比賽，但賽后AlphaGo方面透露，AlphaGo的後台評估顯示，柯潔序盤階段表現堪稱完美，百手過後雙方幾乎勢均力敵。這讓外界對他今天的表現有了更多期待，當然也包括他自己。

不過第三盤從布局開始，執白的柯潔便落入了下風，賽后他也哽咽道：「我走出了連自己都無法原諒的惡手。」

柯潔在比賽中 圖片來源：新華網 新華社記者徐昱攝

「很抱歉，我原以為今天自己能下得好一些，但發揮卻很糟糕。通過這次與AlphaGo的對局，我發現自己還有太多不足，心態太容易波動。尤其是這第三盤，有很多人能比我做得更好。」

無論比賽中還是賽后，柯潔總是不住嘆著氣，看得出他對自己今天的表現非常不滿意，甚至有些氣餒。

「前半盤局勢已經不太好了，之後的每一步棋，我擔心的它肯定會下，沒預料到的，細想之後也是好棋。我只能猜到AlphaGo一半的落子，這種差距實在太大了。」

「AlphaGo太完美了」，柯潔不斷重複這句話。他透露，比賽前夜一直在想如何應對AlphaGo，並沒有休息太好。柯潔自嘲，現在看來都是「庸人自擾」。

柯潔難掩失落 圖片來源：新華網 新華社記者徐昱攝

「面對AlphaGo這樣的對手，序盤虧很多的話連堅持都很困難。它心態不會波動，沒有任何缺陷，實在是太完美了，一點兒獲勝的希望都不給你。」在如此強大的對手面前，即便自信、張揚如柯潔，也不免有些失落。

「我感覺很難受，很難過，也很遺憾。本來應該下得更好一些，但在我面前的AlphaGo沒有任何失誤，這種感覺特別痛苦。」

柯潔說，於他而言，與AlphaGo對弈的意義超過了以前的所有比賽。「它令我驚奇的地方實在太多了，我不知道自己以後會有怎樣的改變。我希望把圍棋中的樂趣傳遞給大家，讓大家感覺到下棋是很快樂的事情。圍棋很接地氣，是一項平易近人的遊戲，我想讓更多人感受到這一點。」

「超越AlphaGo可能做不到了，但我希望未來能超越自己，繼續探索圍棋的真理，把『張揚的柯潔』、『自信的柯潔』保持下去。」(完)