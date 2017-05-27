來源：容大足球俱樂部

今日5月27日保定容大主場對陣梅州客家的比賽開始前，河北大學體育場外100個身穿校服的孩子引起了不少觀眾注意。

其實100個孩子都是保定新華路小學的學生，也都是容大隊的「小球迷」，而且都是來自五湖四海的農民工子女。保定新華路小學帶領學校少兒足球隊員和家長來賽場參加「足球研學」活動。容大集團獲知后大力支持，免費為孩子們提供觀看此次足球比賽的。

新華路小學韓校長表示：我們的服務對象大多是進城務工子女，我們的責任就是為這群孩子創造良好的學習、生活條件，讓他們健康、快樂、全面的成長。 這次足球研學活動體現了容大集團對進城務工子女的關愛，也是文明保定、善美保定的具體體現，我們學校也會把文明和善美的基因傳承下去。在此，感謝容大集團，祝容大足球隊驍勇善戰、大獲全勝！