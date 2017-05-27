在晚間資訊報導前，我們先來關注一下天氣。內蒙古中部、華北、黃淮、江漢北部等地最高氣溫一般在35℃以上，其中，28日白天北京城區、河北南部、河南大部、山東北部和西部的部分地區最高氣溫可達37～39℃。

明日重要比賽預告：

00:00 博洛尼亞VS尤文圖斯 意甲第38輪

00:30 阿森納VS切爾西 足總杯決賽

3:30 巴塞羅那vs阿拉維斯 國王杯決賽

19:35 山東魯能VS河南建業 中超第11輪

20:00 F1摩納哥站 正賽

21:00 卡利亞里VSAC米蘭 意甲第38輪

巴克利預測騎士6場內擊敗勇士 這分析你認同嗎 詳情>>

巴克利說道：「我認為騎士會在6場內結束這個系列賽，拿下總冠軍。」

中國女排決定暫停朱婷代表國家隊參加任何國際比賽 詳情>>

因為擔心朱婷的身體過於疲勞，中國女排已經決定：暫時不會派朱婷代表國家隊參加任何國際比賽，朱婷終於可以好好休息一下了。

中超-烏賈梅開二度尹比加蘭世界波 遼足3-1延邊 詳情>>

5月27日下午15：30，中超聯賽第11輪繼續展開爭奪，遼寧開新在主場迎來東北兄弟延邊富德的挑戰。上半場第34分鐘桑一非助攻烏賈打破僵局，尹比加蘭自由球直接得分扳平比分，僅僅3分鐘后阿薩尼回敬一個自由球直接破門，隨後桑一非再度助攻烏賈完成梅開二度，遼足主場3-1戰勝了延邊富德。

中超-恆豐U23補時反超洪正好讀秒扳平 2-2平蘇寧 詳情>>

日期:5月27日下午15點30分，2017年中超聯賽第11輪貴州恆豐智誠主場對戰江蘇蘇寧易購的比賽在貴陽奧林匹克體育中心打響。由主隊貴州隊迎戰江蘇隊。第14分鐘特謝拉前場頭槌助攻，拉米雷斯禁區右側斜射首開紀錄。上半場江蘇蘇寧1比0領先。第61分鐘切里開出左路角球，法圖斯頭槌頂死角扳平比分。第92分鐘貴州隊開出角球，江蘇隊解圍不遠，閔俊麟禁區外右腳凌空抽射得分。第94分鐘江蘇發起最後一波進攻，洪正好接左路傳中頭槌得分。最終兩隊2比2踢平。

亞足聯處罰:上港延誤開球時間被罰 恆大第6次中彈 詳情>>

日期:5月27日消息，亞足聯公佈最新處罰決定，上港及恆大兩強吃到罰單。其中上海上港俱樂部由於延誤開球時間，遭到1500美元的罰款；而恆大因為賽前向比賽監督提交首發名單晚了15分鐘，遭到7500美元的罰款。

香港東方遭亞足聯處罰1萬美元 女主帥陳婉婷請辭 詳情>>

日期:5月26日消息，亞足聯官方公佈了對香港東方俱樂部的處罰，由於在4月25日亞冠對陣廣州恆大的主場比賽中，看台上出現了帶有政治色彩的旗幟，東方俱樂部將面臨1萬美元的罰款並被告知，如若再次違反這項規定，將面臨更嚴重的處罰。

中國裁判受到國際肯定 三人被評為亞足聯精英 詳情>>

中國足協國際級裁判員傅明、馬寧、王迪三人2017年被亞足聯認定為精英裁判員。

重磅！劉煒重返上海灘 新賽季回歸上海男籃 詳情>>

記者目前從知情人士處獲得消息：在遠走他鄉效力了三個賽季之後，劉煒將在下賽季重返上海。這對於一直希望在上海退役的劉煒來說，總算有了一個交待。

世界杯后CBA或延長賽程 季後賽有望增至12隊 詳情>>

目前，CBA公司已經就新一周期下的CBA賽季長度和商務開發模式方達成初步共識。賽季長度方面，鑒於2019年男籃世界杯和2020年東京奧運會的備戰壓力比較大，尤其是2019年世界杯需要國家隊在聯賽期間集結並打主客場比賽，所以2017-18賽季和2018-19賽季原則上不主張增加常規賽的場次，不過，聯賽或許會增加季後賽的參賽球隊名額，從之前的8支球隊增加至12支。CBA目前20支球隊，每年平均投資都在六千萬左右，增加季後賽名額也體現出CBA公司對投資人的負責態度。

CBA公司將分拆球衣和球鞋讚助 未來進一步放權 詳情>>

千呼萬喚始出來！CBA公司（又稱「中籃聯公司」）終於完成實體化。據體育大生意記者了解，CBA公司擬在6月20日前後召開發佈會，向外界正式披露公司的人事架構、股權結構以及CBA聯賽商務運營權的開發模式。

4000萬！曝切爾西送新合同續約孔蒂 再留隊4年 詳情>>

義大利人孔蒂在登陸英超的第一個賽季就取得了成功，拿下了聯賽冠軍。出色的戰績顯然也讓切爾西高層非常滿意。來自《每日鏡報》的消息稱，切爾西計劃為孔蒂提供一份新的續約合同，作為對他本賽季出色表現的獎勵。

柯潔孤注一擲悲壯告負 0-3遭AlphaGo零封 詳情>>

5月27日，中國圍棋峰會人機大戰三番棋決勝局比賽在浙江桐鄉進行。最終，柯潔九段執白209手中盤負圍棋人工智慧AlphaGo。柯潔以0比3的總比分落敗。在此次人機大戰中AlphaGo大獲全勝。

新華社曝柯潔賽場失聲痛哭 棋局停滯20分鐘 詳情>>

新華社烏鎮5月27日電（記者王鏡宇 夏亮）19歲的世界圍棋第一人柯潔九段在中盤階段難以逾越的劣勢中離席落淚，阿爾法圍棋在圍棋終極「人機大戰」中以3：0完勝，這也許是人類頂尖高手與機器之間的最後一盤分先對決。