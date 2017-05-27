5月27日晚，中超聯賽第11輪一場焦點戰，上海上港主場迎戰北京國安，比賽第25分鐘，韋世豪門前推射，幫助上港主場1-0領先！進球后韋世豪霸氣脫衣慶祝，將鬱悶心情徹底宣洩出來！下半場第52分鐘，韋世豪更是完成一次個人表演，一腳弧線球完成梅開二度，兩粒進球斬殺國安，今夜韋世豪真正上演一戰成名的故事。

1995年的韋世豪今年冬季租借加盟上港，不過他並不受主帥博阿斯重要，聯賽截止目前只替補出場了3次累積36分鐘，但即便這麼短的出場時間，韋世豪還是在主場與魯能的比賽中，打入了絕殺進球。今天與上海上港的比賽，是韋世豪首次在中超獲得首發機會，而他也沒有辜負教練組的信任。

比賽第25分鐘，武磊在右路一對一面對李磊，上港7號突然啟動擺脫國安後防大將后，送出低平球傳中，韋世豪機敏前插推射破門。進球韋世豪脫掉球衣並怒摔球衣，這一慶祝動作霸氣十足，儘管韋世豪隨後吃到一張黃牌，但看得出來他將自己心中鬱悶徹底宣洩出來。雖然上港助教謝暉賽前表示俱樂部U23儲備充足，培養年輕人是俱樂部的目標之一，但上港確實是中超球隊中最不愛使用U23球員的俱樂部之一，此前首發的U23球員張華晨全部在上半場被換下，最長出戰30分鐘最短僅僅8分鐘被換下。

本場比賽韋世豪替代張華晨獲得首發機會，而他的表現也在為自己正名，只要敢給我陽光，我就能夠燦爛！上半場除了這粒進球之外，韋世豪在場上拿球擺脫和衝刺速度都很亮眼，而到了下半場韋世豪是徹底打出了信心，剛剛開場他就在人群中完成一腳射門，第52分鐘，他則開啟屬於自己的一段表演，左路接到隊友分球，一對一面對國安後衛姜濤，連續虛晃后突然起腳射門，皮球直掛球門遠角而去。第70分鐘，上港用呂文君換下了韋世豪，現場球迷也給予了他最強烈的掌聲。

相信今晚韋世豪的表現，會被看台上的博阿斯看在眼裡，這樣的U23年輕人理應獲得更多機會！甚至博阿斯一定會後悔，為何沒早用這名U23球員。

（瑪塔）