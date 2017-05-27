



三立都會台「綜藝大熱門」設計「製作大大您好！我們新節目絕對好看！」找來孫其君、曹西平、趙正平等，根據不同的組合規劃不一樣的主持類型，再找來製作人等來評分，其中孫其君與Lulu兩人是挑戰「一日情侶」，孫其君並不知道會有哪些女生來當他的女友，Lulu雖然知道自己會跟孫其君搭檔，但在挑選民宿時候也是非常緊張，兩人第一次見面就在民宿房間，Lulu笑說非常害羞，比主持金鐘獎還緊張，而孫其君則誇獎她「喜歡她的開朗，讓人無負擔。」，他們先在床上拍令人臉紅心跳的宣傳照，孫其君躺在床上，Lulu害羞的用手半撐住自己與他對看，玩親密遊戲「愛的摸鼻鼻」，兩人鼻子互磨，畫面散發出無限的粉紅泡泡，孫其君非常大方主動用手捧著她的臉，Lulu害羞到臉脹紅笑說：「是不是沒開空調，怎麼房間這麼熱。」

接著，孫其君與Lulu一起到泳池戲水，她幫他脫衣服，一看到孫其君的身材，Lulu驚訝大讚：「看起來是乾瘦款，但脫下衣服肌肉也太結實了，身材很好耶。」從房間到泳池，外表看似內向的孫其君其實是個撩妹高手，他先跟Lulu說這游泳池有水療，然後立刻移到她的身後，幫她按摩肩頸，整個讓Lulu都暈了，他們一路互動生疏到無話不談，孫其君最喜歡Lulu個性，很自然，相處起來非常輕鬆，還有非常貼心，他舉例：「知道我有在健身，就會問我鮮奶油能否吃，這個小細節都注意到，讓我覺得很溫暖，絕對是好女友。」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』