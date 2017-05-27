



2017 hito流行音樂獎將於6月4日在台北小巨蛋盛大舉行，今年共有42組藝人接續演唱，史上最多組星光的一屆將在6月4日登場！除了日前曝光的周興哲與Christopher的跨國合作，還有台灣歌手之間的合作，本屆頒獎典禮上，女神安心亞將與搖滾樂團八三夭首度攜手合作，他們預告會合唱彼此的歌曲！動感歌曲〈靓仔〉被八三夭重新改編成樂團版本，本週聚在一起練唱時，其他團員都自告奮勇要當安心亞的Dancer，讓她笑得合不攏嘴！安心亞則邀約阿璞陪他一起跳舞，阿璞面露難色馬上說：「我是肢體障礙，可能只會跳樓欸！」笑翻全場。



而兩組人馬練習合唱八三夭新歌〈小心肝〉時，阿璞竟主動要求安心亞罵他「變態」！原來是因為歌詞有一句「偷看妹你罵我變態」，想要跟安心亞來點可愛的互動啦！安心亞則開玩笑回應：「那可以罵一長串嗎？」其他團員紛紛起鬨：「來！我們一起來準備演講稿！」八三夭其他團員看到女神就向兄弟倒戈，讓阿璞又氣又好笑！

另外，在新人輩出的華語樂壇，今年主辦單位特地邀請六組超新星歌手：Boxing、Sway思衛、田亞霍、陳明憙、郭修彧、劉明湘帶來組曲表演，除了演唱自己的主打歌之外，還會帶來經典歌曲〈對你愛不完〉大合唱！這週Hit Fm集結了這六組歌手進行合唱練團，熱情的Boxing更開玩笑：「我們想當唱跳歌手很久了！」邀約大家一起來練習〈對你愛不完〉經典的轉手腕手勢，好樂迪轉頭請身旁的田亞霍教大家怎麼跳，沒想到田亞霍靦腆地說：「其實這首歌我今天是第一次聽到…」葛西瓦驚訝地說：「對欸！有這首歌時你都還沒出生！」一旁的工作人員趕緊搜尋郭富城這首歌的舞蹈影片給大家一同觀賞，現場六組歌手看得津津有味、嬉鬧聲不斷，最後眾人再合唱練習最後一次，劉明湘跟郭修彧更自告奮勇要幫忙合音讓表演更動聽，大家一起在練團室中搖擺大合唱並做出經典手勢，氣氛非常歡樂，期待下週他們在小巨蛋的舞台上的演出閃耀超新星光芒！

除了表演陣容之外，頒獎嘉賓也是每年hito流行音樂獎最引人注目的亮點之一。今年hito流行音樂獎特地邀請風靡80-90年代的玉女歌手林慧萍，身為樂壇大前輩的林慧萍將頒發hito男女歌手、樂團等重要獎項，相當具有傳承的意義！林慧萍此次現身hito流行音樂獎，是她睽違多年與大家見面，也希望藉由這個音樂盛會，和好久不見的粉絲們say hello，讓大家重溫玉女的風采！而林慧萍更透露正在蘊釀年底新的演唱會，將在下半年正式對外發布。林慧萍表示，上次的演唱會是2010年，時隔7年很興奮再跟熟悉的歌迷朋友們相見，請大家拭目以待！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』