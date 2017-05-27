艾怡良為小宇送上一推車漢堡 讓宣傳期注重身材的小宇提前解禁Wow!NEWS新聞網 (2017-05-27 19:23)
小宇-宋念宇2017年全新創作專輯【同在】已正式發行，昨(5/26)舉辦新歌演唱會，在開唱前，小宇也特別為現場媒體獻唱，沒想到當唱到『慣性取暖』時，一同創作這首歌的好友艾怡良居然驚喜現身，讓事前不知情的小宇一時看傻了眼！
艾怡良更分享小宇當初一看到歌詞就立馬打電話給她討論的溝通過程，互動相當有趣。而艾怡良今天也特別為小宇準備了一份大禮，笑說要為晚上即將開唱的小宇「補補身體」；原來，體貼的她因為知道小宇在宣傳期時特別注重身材，所以總是沒有準時吃飯，甚至忙碌下來一整天都沒有時間吃東西，所以艾怡良今天準備了一整個推車的漢堡，提前為即將開唱的小宇解禁，讓小宇直呼超貼心！為了今晚的演出，小宇在現場不但帶來全十首新歌，除了要讓歌迷們頻喊：「耳朵懷孕！」之外；小宇更精選過去的經典歌曲，就是要讓歌迷們一次值回票價！
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