中視《飢餓遊戲》上週收視首度突破2，這週「香港行特別企畫」將要乘勝追擊讓觀眾看得目不轉睛，而這集卡司陣容也十分強大，邀請到「台劇女神」曾莞婷、前「K ONE」團長GINO、「冒險奇兵」第一代主持人陸明君、夢多、劉思荻、妞妞前去香港挑戰飢餓。在節目中孟多竟累到對曾莞婷說出「當妳的男人真的好累」？GINO希望有機會挑戰外景主持竟想要篡位換掉許孟哲？

此次「香港市區大挑戰」中將要香港走透透，其中在中環半山手扶梯道更是讓所有人直呼受不了，隊員兩兩互揹與外國人猜拳勝利者可以搭手扶梯，失敗者只能揹著隊友走路，沒想到當王仁甫揹許孟哲、夢多揹曾莞婷時竟一直猜輸，王仁甫當抵達終點時竟累到趴倒，而夢多展現男子氣概一路揹著曾莞婷累到說出「要成為妳的男人真的好累喔！」，曾莞婷則不好意思地說：「平常夢多看起來感覺是個很油條的人，此時此刻卻讓我覺得他是真正的男人，真的很感動！」，這個關卡也讓所有人覺得太辛苦，累到人生跑馬燈都在腦中浮現了。

曾莞婷和GINO近年來都很少上外景節目，曾莞婷表示當初答應要上《飢餓遊戲》時非常開心，趕緊地去問老搭當孫協志餓肚子是不是做效果啊，沒想到竟然不是，就難過地回孫協志說：「我都瘦成這樣還不讓我吃！」，讓她有點後悔答應要上節目。平常不太吃澱粉她為了節目竟然破戒了，她說肚子餓了一整天實在忍不住了，不管食物是不是澱粉「照吃不誤」，還吃了燒鵝飯、菠蘿油、牛雜，真的是「不吃則以、一吃驚人」啊！

GINO則表示其實一直很想來《飢餓遊戲》，但近年來都主持節目和拍戲，讓他無奈地說：「實在太忙了！一直都沒有時間」，而這次離開台灣錄影機會難得，所以特地請假兩天來錄影。他事後接受訪問也坦言雖然大家私底下不常聯絡但感情還是在，這次再與三位師兄一起錄影，讓他有種似乎回到當年《少年特攻隊》擔任助理主持人的感覺格外感觸良深，也擔心太久沒上遊戲節目會表現不好，好在彼此的熟悉感和默契還是在。GINO之後規劃不排除會接外景主持棒，他還開玩笑的跟許孟哲說：「你要不要休息一下，讓我來接你的主持棒」，許孟哲則回說「那可能要等很久喔！」，可見兩人的好感情，製作人也透露之後會邀請曾是5566的成員「小刀」一起來同樂。ㄇ