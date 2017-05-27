



去年12月發行第一張個人專輯就拿下各大排行榜好成績的田亞霍，在5月27日舉辦了個人第一場售票演唱會，心情是既興奮又有一點小緊張，想把人生中的第一次演出用最誠懇的表演獻給大家。有別於其他歌手的提詞機是提歌詞，田亞霍則是用來提醒自串場時要對大家說的話。



為了這次的演唱會，事前田亞霍除了持續在上歌唱課和肢體舞蹈課外，也自主定期一週一次的健身課程，希望可以加強自己的心肺能力，在演唱會上好好的唱歌給大家聽，隨著日子一天一天的接近，亞霍表示：心情又興奮又緊張，一定會盡自己最大的努力，展現最真心最誠懇的表演給大家。



演唱會開場就一連帶來專輯主打夢想家 形同陌路，炒熱現場的氣氛，接著帶來苦練已久的韓國歌曲「眼鼻口」，亞霍也在演唱會上提到，因為之前一些事件，他唱韓文歌也被抨擊的很慘，這次下了很多工夫苦練，不僅僅是咬字，也找了唱歌老師教韓文歌的唱法，希望可以有耳目一新的感覺。



演唱會上有發現一個小趣事，因為亞霍自認是一個很不擅長講話、口拙的人，所以一般人的提詞機是用來提歌詞，但亞霍的提詞機則是提醒他事前準備好每一段想對大家說的話，也突顯他靦腆、可愛大男孩的一面。現場演唱從未曝光過的三首Demo，讓霍寶們大飽耳福獨秀電吉他領軍五人Live Band演出，加碼深情鋼琴彈奏，大唱好朋友的歌展現演藝圈好人緣，星友朱俐靜、陳大天、阿達、MP凱開、陳零九、邱鋒澤現身力挺



另外演唱會上也帶來從來沒有曝光過的Demo作品，這次亞霍特別選了三首不同曲風的作品，像是饒舌風格的「有個孩子」亞霍就表示：「其實這有點是以自己為藍圖，而創作出來的歌曲」，另外比較抒情的「愛情殘骸」就有點像是專輯中「不要再見面」的續集，而帶有一點輕搖滾味道的「被寂寞加好友」，則是打電動帶給他的靈感，這次搶先讓大家聽聽，如果評價不錯的話，都有機會收錄在下一張專輯中，那如果沒收錄呢？亞霍笑笑表示：「那就當作讚聲演唱會的限定版囉！！」







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