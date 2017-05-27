



小樂吳思賢首場個人售票讚聲演唱會(27日)晚上華山Legacy精彩登場，出道近三年發行過兩張個人專輯的小樂吳思賢，一直以來戲約不斷，從沒時間好好籌備一場屬於自己個人的演唱會，小樂表示，非常感謝『讚聲』邀請，若沒有這次難得的機會，演唱會這個大願望不知道多久後才能實現。

小樂也表示，兩個月前得知有讚聲演唱會的消息後，雖然當時邊趕拍『極品絕配』，但不管是等戲放飯，甚至放假時滿腦子都是演唱會節目畫面，前幾天剛好戲殺青，更特別要求公司千萬不要讓他放假，配合所有團隊時間，把所有時間全心投入在演唱會上面，只為了把最好的表演帶給所有歌迷朋友們，也讓所有工作人員對於他敬業程度相當佩服。

在演藝圈出了名好人緣的小樂，藝人好友自己都數不清，這次演唱會除了范范范瑋琪、昔日戰友鬼鬼吳映潔皆送上VCR外，外稱『新F4』的李玉璽、陳彥允、周興哲也都親錄VCR，則陳彥允大喊為什麼沒有邀請函，萬萬沒想到兄弟紛紛VCR站台，來賓竟見色忘友只邀女神邵雨薇。

前陣子彩排時候邵雨薇表示被經紀人『出賣』推出來演唱，心情非常緊張，暖男小樂為了讓她安心一點，決定把選歌權讓給了邵雨薇，為了她量身打造了屬於他們兩個『復刻回憶』，演唱時小樂及雨薇更情不自禁牽起手來深情對唱，此舉動也讓台下滿場的Lover們為之瘋狂，大喊『你不要太過分喔！』

此外，演唱會讓所有Lover們為之驚喜，那就是小樂特別安排一段自彈自唱，也演唱自己學生時期對他影響很大的歌曲及好友們的成名曲，希望藉由這些音樂，讓更多的人認識他了解他甚至感動到大家，全場的大合唱，更搖身一變成了大型KTV，除了細心的節目安排，一直以來對穿搭很有想法的他，為了此場演唱會，親自準備兩套具有強烈個人風格的服裝，只為了要給大家一場視覺聽覺完全屬於小樂的演唱會。



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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』