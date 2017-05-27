



三立、東森週五華劇「極品絕配」今（27日）舉辦「極品絕配27日之約見面會」活動，劇中主要演員吳慷仁、邵雨薇、陳乃榮、劉書宏、小蠻、綠茶、梅賢治、安吉、林萱瑜等都出席，吳慷仁一見邵雨薇與小蠻出現，就虧兩人穿著是窗簾配桌布，整場難得看見他興奮的一直耍寶，活動中分三組測試演員甜點擺盤功夫，他為了贏甚至抓著劉書宏又扭又跳，甚至還模擬下週播出劇情中的京劇「十三響」，也許拍完離情依依，邵雨薇在見面會中更難過得哽咽落淚。

劇中幾位演員一碰面就討論昨晚陳乃榮裸露胸肌的劇情，陳乃榮尷尬的笑說希望大家看了有「開心」，他說自己可是有在健身，而且拍前還做了六十個伏地挺身，老婆賴琳恩看播出，先虧老公丟臉不努力健身，但事後還是讚他比以前進步許多，而陳乃榮經常讓大家感覺他都很累，他表示因為有時晚上會弄音樂，但邵雨薇卻認為是老婆太火辣很難休息，吳慷仁也虧說：「不知每次都是誰先開口的！」吳慷仁也笑自己在戲剛拍時身材還可以，劇情安排也就欣然接受，但之後每天忙於拍攝身材走樣，邵雨薇就說：「現在是肚圍團結力量大。」

這次拍戲劇吳慷仁也展現了「偶像魅力」，但他卻覺得可能是上戲時，因為一下戲自己就變成「零魅力」，不像小樂吳思賢走到哪都還有偶像的光環。另外就是這檔戲讓他與劉書宏也成為好友，但劉書宏卻抱怨在戲殺青前一天吳慷仁才終於接受他成為臉書的朋友，吳慷仁笑說她都會將朋友不同歸類，而劉書宏則將他歸類於「染缸」。

「極品絕配」戲殺青，每位演員都有不同的安排，吳慷仁表示計劃先鬆口氣到七月，但其間仍有許多雜事，會先參加一些公益活動及公益短片的拍攝，邵雨薇則是要開始為大陸新戲，展開跆拳道的練習，對無法休息的她最近會有機會至峇里島工作，希望工作之餘可以趁機休息一下。小蠻這次飾演富家女，由於未使壞反應很好，但劇拍完後她要先停止一切工作，陪伴得了癌症的狗狗，小蠻表示狗狗目前是處於安寧階段，由於牠陪了自己12年，她覺得現在應該陪牠走最後一段路的時候了。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』