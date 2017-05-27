



《GMA 2017金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節》之「前進校園產學交流」活動，為金曲未來向下紮根培育，於今(5/27)在台視舉行自創詞曲音樂成果發表，由來自七所不同學校的40位同學，分成八組逐一演示５週的作品成果，並由授課老師黃韻玲、丁曉雯、陳宏宇擔任評審，老師們皆盛讚本次成果發表，每個組別裡都囊括了不同學校、不同背景的學生，在短短５週之內要創作完成一首歌，對大家來說都很不容易，因此特設「評審團獎」，由創作曲「孵夢」獲得，將可進入專業錄音室由三位評審老師協助以業界規格為該首創作歌曲完成錄製。

本次競賽相當激烈，第一名為創作曲「荒野行版」，獲獎同學可得新台幣一萬元獎金，第二、三名分別為創作曲「火金姑」及「吃掉我吧」獲得，丁曉雯及陳宏宇老師也個人頒發「最佳作詞人獎」、「最佳造型獎」，本次課程均為周六上課，排除萬難全勤參與之學生，丁曉雯老師也自掏腰包贈送禮物，作為鼓勵。黃韻玲老師則說：「教學跟交往談戀愛一樣，以結婚為前提，都要認真努力；而每一位同學在這個行業未來都是要擔當重任的，所以希望能將自己身上的責任嚴謹的傳承下去。」而一直在音樂教育上投注心力的丁曉雯表示：「現在整個產業的結構都不一樣，傳播非常快速無遠弗屆，很多進入門檻降低，但是相對的競爭也變大了，如何維持正確健康的心態，趁年輕好好努力，打造自己的續航力。」。藉此勉勵新一代的音樂學子。

今年「前進校園產學交流」為期５週課程已圓滿結束，參與這次活動的同學們表示，是否獲得名次並非最重要，能有幸一同參與今年金曲音樂節的活動，已感到非常充實、收穫滿滿，藉由這次與業界資深前輩面對面討論音樂，更是重新檢視自己音樂路方向和目標的最佳契機。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』