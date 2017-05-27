



由施孝榮所領軍的民歌42高峰會，本次由14組歌手(施孝榮、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、楊耀東、王夢麟、金智娟、邰肇玫、王海玲、于台煙、許景淳、曾淑勤、陳明韶、鄭怡) 5/27在高雄巨蛋熱烈開唱，演唱會開場由民歌小天后鄭怡，揭開了民歌42高峰會的序幕，本次鄭怡不在選唱30年來從不降key的<月琴>，則改選唱梁弘志老師詞曲創作的<想飛>及<想想我>兩首經典民歌作為開場曲，兩首歌曲也在鄭怡完美詮釋下，讓所有高雄歌迷聽得如痴如醉，而緊接在後的李明德，特別選唱超級K歌<愛情釀的酒>，李明德溫柔滄桑的嗓音，勾起所有高雄歌迷的回憶，全場也頓時搖身一變成大型KTV。

高雄演唱會上14組歌手輪番上場高歌，演唱會上唱超過50首經典曲目，好歌一首接一首，台下觀眾也聽得不亦樂乎，音樂總監施孝榮更嘗試不同歌手組合來詮釋許多民歌金曲，在這些重唱組合後，所有歌手更是在台上齊聚一堂，揹著14把由台灣國寶級木材相思木吉他一同亮相，更大合唱多首經典中的經典歌曲，讓所有高雄歌迷重溫舊夢。

最終壓軸曲則獻唱劉文正大師的歌曲-閃亮的日子，帶領大家回到當年閃閃發亮的時光，所有高雄觀眾彷彿重回當年民歌最經典時刻，高雄場結束後，14組歌手也將在唱回台北。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』