大樂透頭獎開7注1083萬落6省 獎池跌至35億北京新浪網 (2017-05-27 21:10)
日期:2017年5月27日，體彩大樂透第17060期開獎結果揭曉：前區 09 15 20 26 31，後區05 12。
本期一等獎開出14注，其中7注選擇追加，分落上海，江蘇，浙江，山東（2注追加），湖北廣東，單注追加獎頭獎共計1083萬；其餘7注沒選擇追加，單注獎金677萬。二等獎開出116注，單注獎金3.5萬多元，其中130注選擇追加，多得獎金2.1萬多元。
本期投注額為2.45億，計獎結束后獎池餘額35.3億。下期一等獎派獎獎金1000萬元。
當晚其他玩法開獎號碼為：
排列三第17140期最新開獎號碼：2，0，4（查看詳情）
排列五第17140期最新開獎號碼：2，0，4，5，4（查看詳情）
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