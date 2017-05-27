日期:5月27日，中超第11輪河北華夏坐鎮主場對陣長春亞泰，華夏本賽季的4個主場取得全勝戰績，面對亞泰希望能延續勝利。主帥佩萊格里尼砸以首發中拿下了阿洛伊西奧，派上了姆比亞，鋒線則由U23球員桂宏搭檔拉維奇；亞泰這邊鋒線依舊由伊哈洛領銜。

比賽第65分鐘，譚龍頭槌建功，落後了大半場的亞泰隊扳平比分。伊哈洛游弋到邊路拿球，先是巧妙一扣晃開防守隊員獲得角度，隨後起腳傳中。高中鋒譚龍在禁區中後仰搶點奮力頂向球門，華夏門將楊程腳下一滑，導致沒有及時側向移動，只能目睹皮球飛向遠角。亞泰1-1扳平比分。

（新體）