▲台中市黃韋盛猛打賞。（圖／中華棒協提供）

玉山盃全國青棒錦標賽，27日進行A、B組各一場敗部賽事，台中市由黃韋盛繳出猛打賞，率隊擊敗台東縣，另一戰台北市與苗栗縣激戰至延長10局，由台北市以4比2勝出。

台中市此戰由林奕丞掛帥主投，台東縣4局上由胡冠俞敲二壘安打，又投2保送擠回1分，5局上又失1分，他投6局結束失2分，再交由左投王志庭貼替，他7局上先投出保送，又被敲出長打失1分，而且主戰捕手李丞齡在接捕時受傷，幸無大礙，仍撐完全場。

台中市此戰攻擊由黃韋盛為關鍵角色，除了首局敲出清壘3分打點安打之外，4局下也是他率先敲安打跑回1分，8局下又是他先敲長打，再靠隊友護送回本壘，貢獻3打點、3得分。

台中市總教練廖宏淵說，「第1局長打很關鍵，林奕丞控球依然很穩健，好球帶較小才比較多保送。」而台東縣總教練葉明嘉也坦言，開賽失誤是致命傷，若沒有這4分戰局可能不同。

台北市與苗栗縣激戰至9局平手，延長10局上台北市靠著安打及失誤超前2分，趙翌鈞9局失2分好投，林聖榮滿壘飆K守成，終場台北市4比2擊敗苗栗縣。

趙翌鈞度過4局下亂流後，投到9局都沒有再失分，飆9K，挨8支安打。雙方戰至延長10局，先攻的台北市由許儒昇短打快腿上壘帶1打點，之後利用對方失誤再拿1分。保有2分領先的台北市，10局下派出高一投手林聖榮登板，他滿壘時連解決3人，演出連續三振終結比賽。

李杜宏表示，「趙翌鈞的堅持導致用球數較多，他在母隊(強恕)就是完投型的投手。」談到10局雙方攻防戰，李杜宏坦言較幸運，北市短打處理有瑕疵，最後是靠林聖榮以3種變化球擾亂打者守住勝利。