中華職棒／高國麟帶頭轟 聯手力猛擊垮統一NOWnews今日新聞 (2017-05-27 20:30)
富邦悍將27日於高雄澄清湖棒球場出戰統一7-ELEVEn獅，靠著先發洋投力猛（Scott Richmond）好投壓制，加上高國麟開轟搶分，富邦終場便以5：2擊敗統一。
統一此役推出陳育軒先發主投，本季首次擔綱先發重責的陳育軒在4局上半便遭遇亂流，一、二壘有人的情況下申皓瑋擊出三游穿越安打送回林益全，為富邦先馳得點。
6局上半富邦攻勢再起，一壘有跑者的狀況下高國麟大棒一揮，直接將球送出左外野全壘打牆，本季第2轟出爐，也為富邦拉開領先。
隊友火力支援下，力猛此役投來是生猛有力，主投7局責失1分、送出7次三振，暌違近1個月後再次拿下勝投。
統一在8局下曾有大好反攻機會，但富邦換投機恰到好處，倪福德以三振化解球隊失分危機，9局下也順利讓統一無功而返、為富邦守住勝利。
總計富邦此役共擊出9支安打，開轟的高國麟拿下單場MVP，賽後他則相當謙虛地表示力猛的好投表現才應該獲得MVP的肯定，並希望球迷持續為富邦加油。
統一鄭鎧文和林志祥都在本場比賽擊出陽春全壘打，但這也是統一全場唯2分數進帳。
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