中職Lamigo桃猿隊27日晚間在台中洲際球場對上中信兄弟隊，桃猿先發投手道恩斯8局優質先發，帶領球隊以3比0拿下勝利，點亮上半季封王魔術數字11（M11），賽後球員開心擊掌。中央社記者謝靜雯攝 106年5月27日