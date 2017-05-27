桃猿點亮魔術數字M11中央社 (2017-05-27 21:10)
中職Lamigo桃猿隊27日晚間在台中洲際球場對上中信兄弟隊，桃猿先發投手道恩斯8局優質先發，帶領球隊以3比0拿下勝利，點亮上半季封王魔術數字11（M11），賽後球員開心擊掌。中央社記者謝靜雯攝 106年5月27日
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