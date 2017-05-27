（中央社記者李晉緯台北27日綜合報導）台灣網球姊妹花詹詠然與詹皓晴的組合，今天在史特拉斯堡網賽雙打決賽首盤一度以4比1領先，不料卻遭對手逆轉，在連丟兩盤的情況下，最後輸掉比賽收下亞軍。



世界職業女子網球協會（WTA）總獎金25萬美元（約新台幣743.5萬元）的史特拉斯堡女網賽，當地時間19日起在法國史特拉斯堡進行。



詹詠然和詹皓晴的組合，今天在冠軍戰對上澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）和德拉奎（Casey Dellacqua）的組合。



這場比賽開打後，詹家姊妹先是成功保發，接著在第2局馬上破了對手發球局，開局一度以4比1領先，但對手此時兩度保發，並在第7局、第9局兩度破了詹家姊妹的發球局，逆轉戰情後又在第10局成功保發，一口氣連下5局，讓詹家姊妹只能先以4比6讓出首盤。



次盤，詹家姊妹在第1局的發球局就被對手突破，雙方各自保發後，詹家姊妹在第5局的發球局再被對手攻破；在以1比5落後時，在第7局保發，稍將落後追近，但對手在第8局成功保發，讓詹家姊妹只能以2比6伏首稱臣。



最終，詹家姊妹就以4比6、2比6，遭對手以直落二擊敗，無緣本次賽事雙打冠軍。1060527