（中央社記者謝靜雯台中27日電）中職Lamigo桃猿隊今天與中信兄弟隊比賽，桃猿先發投手道恩斯8局優質先發，王柏融敲出個人本季第9轟，桃猿以3比0拿下勝利，點亮上半季封王魔術數字11（M11）。



桃猿隊先發投手道恩斯（Darin Downs）投出本季代表作，今天對兄弟比賽用101球投完8局，僅被敲出6支安打，投出1次保送、6次三振，沒有失分，後援投手陳禹勳9局接手，順利守成；兄弟隊本季打擊火力兇猛，今天比賽，是兄弟本季首場沒能得分的比賽。



道恩斯賽後表示，了解本週3場對戰的重要性，昨天球隊輸球，難免會給下一場先發投手帶來壓力，「很開心可以有好的表現，幫助球隊拿下勝利」，也提到這是高強度的比賽，「想辦法延長投球局數，釋放投球的力量」。



被問起沒有沒想過完投9局，道恩斯表示，「沒有，8局已經是本季個人最長投球局數，身體已經蠻疲累的了」。



桃猿隊總教練洪一中表示，8局教練團就設定好，蔣智賢會是道恩斯本場比賽面對的最後1名打者，並沒有打算讓道恩斯完投。



洪一中也提到，今天兄弟先發投手伍鐸（Bryan Woodall）比賽前半段用球數精簡，「一開始我們打得不好，還有點擔心，王柏融的全壘打也是關鍵」。



桃猿隊比賽前6局雖有零星安打，但沒能拿下分數，7局靠著王柏融敲出個人本季第9轟，先拿1分，9局再靠著接連安打，多添兩分保險分。



伍鐸今天用106球完投9局，失掉3分，完投吞敗，本季戰績6勝3敗。1060527