道恩斯8局無失分 桃猿上半季封王數字11中央社 (2017-05-27 20:35)
（中央社記者謝靜雯台中27日電）中職Lamigo桃猿隊今天與中信兄弟隊比賽，桃猿先發投手道恩斯8局優質先發，王柏融敲出個人本季第9轟，桃猿以3比0拿下勝利，點亮上半季封王魔術數字11（M11）。
桃猿隊先發投手道恩斯（Darin Downs）投出本季代表作，今天對兄弟比賽用101球投完8局，僅被敲出6支安打，投出1次保送、6次三振，沒有失分，後援投手陳禹勳9局接手，順利守成；兄弟隊本季打擊火力兇猛，今天比賽，是兄弟本季首場沒能得分的比賽。
道恩斯賽後表示，了解本週3場對戰的重要性，昨天球隊輸球，難免會給下一場先發投手帶來壓力，「很開心可以有好的表現，幫助球隊拿下勝利」，也提到這是高強度的比賽，「想辦法延長投球局數，釋放投球的力量」。
被問起沒有沒想過完投9局，道恩斯表示，「沒有，8局已經是本季個人最長投球局數，身體已經蠻疲累的了」。
桃猿隊總教練洪一中表示，8局教練團就設定好，蔣智賢會是道恩斯本場比賽面對的最後1名打者，並沒有打算讓道恩斯完投。
洪一中也提到，今天兄弟先發投手伍鐸（Bryan Woodall）比賽前半段用球數精簡，「一開始我們打得不好，還有點擔心，王柏融的全壘打也是關鍵」。
桃猿隊比賽前6局雖有零星安打，但沒能拿下分數，7局靠著王柏融敲出個人本季第9轟，先拿1分，9局再靠著接連安打，多添兩分保險分。
伍鐸今天用106球完投9局，失掉3分，完投吞敗，本季戰績6勝3敗。1060527
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
羅蜜歐 電話機．簡易 電話機．iPhone 電話機．投幣式電話機．歌林 電話機．Design 電話機．子母電話機．Motorola 電話機．mlb 電話機．besttel 電話機．數位電話機．WONDER 電話機．錄音 電話機．Hello Kitty 電話機．Kitty 電話機．松下 電話機．Zakka 電話機．ge 電話機．旺德 電話機．耳機電話機．壁掛 電話機．國際牌 數位電話機．KOLIN 電話機．大同 電話機．4M 電話機．SHARP 電話機．玩具 電話機．室內 電話機．TW 電話機．電話機 壁掛式
騎士勇士已成王朝?總裁否認:他們還沒做到這點【北京新浪網】
NBA【NOWnews今日新聞】
申真諝：柯潔朴廷桓差不多 井山：AI帶來新靈感【北京新浪網】
多隊頂薪哄搶場均8分7板怪獸 小牛給1.4億【北京新浪網】
21歲新星直播中強吻女主播 被法網強制除名【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》